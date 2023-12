Mariano Werner: "Siempre trabajamos para esto"

“Gracias a toda esta hinchada increíble, al mejor equipo, a todos los mecánicos y a Rody Agut y a mi hermano, que me ayudó desde el cielo y a los hijos de Rody, a Dios, a la Virgen. Somos campeones porque siempre trabajamos para esto. Cuesta mucho mantenerse y lo vengo haciendo entre los 3 mejores desde 2019”, expresó el tricampeón Mariano Werner en Campeones Radio tras consagrarse en San Juan.

Mariano Werner.jpg Mariano Werner festejó en El Villicum.

Emocionado por un nuevo campeonato, el entrerriano confesó que “sería el momento ideal para retirarse porque no sé si puedo lograr más que esto: ganar los dos campeonatos más difíciles de la Argentina en 7 días es irrepetible, pero voy a seguir porque es lo que amo, es mi trabajo y lo que sé hacer. Voy a seguir defendiendo la bandera de Ford”, aclaró quien reveló que creyó que tenía una goma pinchada en la Final. “Venía con algún inconveniente, porque se me movía la parte trasera”, indicó el piloto que fue campeón hace una semana en TC Pick Up.