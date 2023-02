Mariano Werner renovado para pelear por el uno

Mariano Werner será una de las apuestas fuertes que tendrá el Turismo Carretera. El campeón 2020 y 2021 irá con la misma receta con el objetivo de ser protagonista y dar pelea con el Fadel Racing. La delineación del Ford no difiere demasiado al que utilizó el año pasado, con el blanco, rojo y negro como los colores predominantes.

La única novedad para esta temporada es que Werner no seguirá contando con la asistencia técnica de Marcos Laborda ya que tiene otros proyectos en el exterior. “Los compromisos que adquirí no me permiten estar a tiempo completo, y el Turismo Carretera te exige eso”, manifestó el ingeniero azuleño.

El bicampeón 2021/2022 del TC no anunció si buscará un reemplazante en esa área. Aunque sí está confirmado que mantendrá a todo su histórico plantel de mecánicos y la atención de Rody Agut en los motores multiválvulas. Por el momento, el equipo estará afincado en un taller de Paraná, pero está prevista la construcción de uno nuevo en el Parque Industrial de Paraná.

Werner encara su 16ª temporada consecutiva en el Turismo Carretera con el objetivo de recuperar la corona que perdió a manos de José Manuel Urcera (Torino) en el certamen anterior. Desde el campeonato 2018 el entrerriano se convirtió en el máximo exponente que tiene Ford en la lucha por el título.

Es más, en los últimos cinco torneos no solo fue el mejor de la marca en el ranking, sino que además no se bajó del 4º puesto de la tabla anual: alcanzando 2 títulos en 2020 y 2021, un subcampeonato en 2022, un 3º puesto en 2019 y un 4º en 2018.

Cabe destacar que la actividad oficial comenzará este sábado con tres entrenamientos, mientras que la clasificación será desde las 16.10. Las tres series del domingo se correrán a las 9.40, 10.05 y 10.30, respectivamente. En tanto que la carrera final se iniciará a las 13.30 a 25 vueltas.

ESTADOS UNIDOS

Mariano Werner comunicó que se perderá dos carreras del Turismo Nacional para competir en el Trans-Am de los Estados Unidos. “En la primera carrera que se hará en Sebring no voy a poder estar, sí en la otra del 12 de marzo. Y después estaré en otras cinco. Tres de ellas no me convinan con nada, y las otras dos con el TN”, explicó en Carburando.

A su vez, valoró su viaje a norteamérica: "Me fue mejor de lo que esperaba, primero por el cambio de idioma, y después porque es otra mecánica de trabajo".