Mariano Werner recibió una dura sanción económica

El extenso comunicado de la CAF de la ACTC también dejó puntos con sanciones y citaciones, luego de hechos ocurridos en los últimos fines de semana. Lo más saliente involucra a Mariano Werner y Faustino Cifré, quienes se mostraron visiblemente molestos tras la final del TC Pista Mouras en La Plata, donde el piloto de Rufino quedó muy cerquita de la consagración. Sin embargo ello no sucedió tras el retraso de Rasetto que derivó en el segundo lugar de Iansa.

“Aplicar al Piloto de TC Mariano Werner, la sanción de multa de pesos 800.000, por infringir el Art. 54 Inc. 07-015 del Reglamento Deportivo, en la competencia disputada el 26 de noviembre en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de la Plata, la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento. Deportivo”, expresó.

“Aplicar al Equipo de Faustino Cifré, la sanción de multa de pesos 1.500.000, por infringir el Art. 54 Inc 07-015 del Reglamento Deportivo, (por inconducta y hechos lesivos hacia otro competidor) en la carrera disputada el 26 de Noviembre en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificados, comunicando el cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo, como así también retirar del Sistema SIGA, a integrantes del Equipo, no pudiendo ingresar por tiempo indeterminado a cualquier Autódromo donde haya o NO competencias o cualquier evento fiscalizado por la ACTC”, agregó.

Y por último: “Aplicar al señor Jorge Esquivel y señora la sanción de inhabilitación por tiempo indeterminado, para ingresar a cualquier Autódromo donde haya o NO Competencias o cualquier Evento Fiscalizado por la ACTC, por Infringir Art. 54 Inc. 07-015 del Reglamento Deportivo”.

El hecho

En la final del TC Pista Mouras se dio un hecho poco claro. Cifré ganó la carrera final, pero no le alcanzó para salir campeón y el titulo quedó en manos de Gastón Iansa. Sucedió que a metros de la bandera a cuadros Rasetto tuvo un despiste poco claro, se dejó superar por Iansa, quién así le alcanzó los puntos para lograr el título.

Una vez concluida la carrera hubo cruces entre integrantes del equipo de Cifré con los del RUS Med, quienes quedaron involucrados en la polémica tras lo ocurrido con Rasetto. Mariano Werner se llegó hasta el lugar donde sucedía el tumulto.