Mariano Werner perdió la carrera en el último giro

"Se me rompió la bomba de nafta y cuando intenté solucionarlo me equivoqué de perilla. Mil disculpas al equipo", dijo Werner

Ni en la largada ni en los dos primeros relanzamientos, el piloto del LCA Racing había podido con el entrerriano. Sin embargo, en la tercera reanudación, que obligó a extender la Final por un giro para que no termine con AS, casi le arrebata el liderazgo. Werner prevaleció y pareció encaminado hacia su 3ª victoria consecutiva en el “Rosendo Hernández”. Pero no fue así…

“Se rompió la bomba de nafta. Había empleado a fallar en la curva 1, cuando se relanzó. Al final pensé que había cambiado de bomba pero le erré a la perilla … Le pido disculpas al equipo”, explic´jo en Campeones Radio y AM590 Continental el piloto del Fadel Racing, que llegó a 1s110 del ganador y debió conformarse con su 3º podio del año.

Disputada la 1ª fecha de la Copa de Oro de Turismo Carrera, el líder sigue siendo Mariano Werner (Ford), ahora con 73 puntos. El piloto del Fadel Racing le lleva 18 unidades al 2º, que es Julián Santero (Ford).

La próxima fecha del Turismo Carretera (la 2ª de 5 en la Copa de Oro) se llevará a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el autódromo de San Nicolás.