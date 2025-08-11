Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

Mariano Werner atraviesa un momento de gran incertidumbre dentro del Turismo Carretera. Es que tras el abandono del domingo en San Juan, ve cómo se complican las chances de clasificarse dentro de los 12 para pelear por la Copa de Oro. A una fecha del final de la Etapa Regular, el piloto de Paraná necesitará una actuación descollante en la próxima carrera de Buenos Aires, dentro de dos semanas.

El del domingo fue su cuarto abandono de año por problemas mecánicos y el sexto fin de semana en nueve fechas que una falla en el Ford Mustang lo perjudicó. Independientemente de esto último, al tricampeón de TC lo tiene abatido no poder encontrar el problema que afecta a las bujías, y que ya lo complicó en cuatro carreras. “Más allá de todo, la complicación es no encontrar un problema claro”, se lamentó el ídolo de Óvalo.

Werner marchaba 12° cuando, en la vuelta 32 de las 50 pactadas, se tocó con Julián Santero cuando ambos tuvieron que esquivar a Matías Rossi, que se quedó sin nafta sobre la pista. A partir de ahí el Mustang del paranaense empezó a caer en el pelotón, hasta que entró a boxes cuando faltaban tres vueltas para la bandera a cuadros. El motor de Mustang se volvió a poner en cinco cilindros, como ocurrió en la anterior carrera de Concepción del Uruguay, donde se recuperó y solo perdió algunos puestos, y otras dos oportunidades más en esta temporada.

Mariano se bajó del auto enojado y se refugió en la oficina técnica por varios minutos hasta que salió a atender amablemente a la prensa, en un momento en el que pocos se disponen a hablar (NdeR: pasó por ejemplo con Matías Rossi tras abandonar por quedarse sin nafta). “Se puso en cinco cilindros, la verdad es que no sé decir qué es lo que ocurrió. Luego de un toque con Santero en la curva número seis, algo se desacomodó y ahí empecé a perder mucha potencia. Una pena, porque hemos parado todo el año, es la realidad. Hoy creo que en condición normal estábamos para meternos entre los seis y los siete primeros, pero es como que siempre pensamos lo que podría haber sido y no lo que fue…”, le dijo Werner a SoloTC, con la voz casi quebrada, mientras sus hinchas lo aplaudían y apoyaban.

Necesita de un buen resultado en Buenos Aires

El tricampeón llegó al Desafío de las Estrellas 16° en el torneo a 7,5 puntos de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Tras este nuevo traspié, cayó un puesto, pero la brecha con la zona de clasificación ahora es de 15,5 unidades cuando restan 47 en juego en la 10ª fecha del TC en Buenos Aires (el próximo 23 y 24 de agosto). “La regularidad paga y no la hemos tenido”, sentenció Werner. Al entrerriano aún le quedan las dos pruebas libres para usar antes que empiece el minitorneo en San Luis y confirmó que hará uso de ambas.

En cuanto a los abandonos de Werner están: en la primera fecha de Viedma, marchaba tercero en la final hasta que la rotura de la directa lo obligó a abandonar. En la cuarta fecha de Toay se ubicaba cuarto cuando un problema en una bujía lo dejó fuera de carrera. En la quinta fecha de Termas de Río Hondo la misma falla en una bujía lo hizo caer del 8° al 13° puesto.

En la séptima fecha de Podadas se le rompió un motor en la serie y otro en la final. En la octava fecha de Concepción en su serie, venía segundo detrás de Santero y el motor quedó en cinco cilindros por otra bujía rota, cayendo al quinto lugar. En tanto que en San Juan el motor se puso en cinco cilindros.

Así quedó en el campeonato Mariano Werner

A una fecha del final para la Etapa Regular que clasificará a los 12 primeros a los playoff, así está el campeonato en sus últimas plazas a ingresar: 9°) José Manuel Urcera con 162,5, 10°) Valentín Aguirre con 162, 11°) Facundo Chapur con 161,5, 12°) Otto Fritzler con 158,5, 13°) Juan Bautista De Benedictis con 156,5, 14°) Matías Rossi con 156, 15°) Facundo Ardusso con 148,5, 16°) Nicolás Bonelli con 146 y 17°) Mariano Werner con 143.