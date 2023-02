Mariano Werner fue segundo en las TC Pick Up 

Ni siquiera la reanudación tras el ingreso de la camioneta de seguridad -en la 9ª vuelta- permitió que hubiera alternativas interesantes en el “top 5”, que completaban Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), Mariano Werner (Toyota Hilux) y Omar Martínez (Ford Ranger). La suciedad de la pista y la falta de grip en el curvón, a raíz del reasfaltado casi total que sufrió el circuito, conspiró contra el buen espectáculo que suele ofrecer el TC Pick Up.

El “Gurisito” intentó ir por afuera en el curvón en la 15ª vuelta pero lo pagó caro: se despistó y quedó 6º. En ese mismo giro, en la recta previa a la última curva, Gianini sorpresivamente saltó a la punta. Ciantini buscó recuperar la posición en el mismo sector un giro después pero no le salió y perdió el 2º lugar con Werner.

“Fue una linda carrera, muy peleada y siempre a fondo. Pero sabía que había que esperarla. Se dio gracias a dos errores de mis rivales ”, comentó Gianini, que cortó una racha de 7 carrera sin triunfos en el TC Pick Up. La anterior también había sido en La Plata, el 22 de mayo de 2022. El saltense debió defenderse en los últimos metros del ataque de Werner, que llegó 2º a 0s182.

“El 2º puesto nos permite sumar fuerte y terminar bien un fin de semana que no había arrancado bien. Fuimos evolucionando. Me llevó la sensación de que nos faltó poquito ”, sostuvo el entrerriano, que acumula 11 podios en 29 carreras en TCPK.

Por su parte, Ciantini -que terminó 3º y sumó su 3º podio en TCPK- reconoció en Campeones Radio y AM590 Continental que “no venía cómodo, pero me equivoqué donde no me tenía que equivocar y lo pagué caro. Agarré suciedad y se me corrió la camioneta. Ahí me pasó Gianini. Y con Mariano (Werner) cometí un exceso en el afán por recuperar la punta”.

Al cabo de la 1ª fecha, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) lidera el campeonato con 3 puntos de ventaja sobre Mariano Werner (Toyota Hilux) y 3,5 sobre Diego Ciantini (VW Amarok).

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo en el autódromo de La Plata