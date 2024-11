Mariano Werner buscará seguir de racha en Toay

Este sábado habrá dos tandas de entrenamientos y desde las 16 se realizará la clasificación. Julián Santero (Ford Mustang) es el líder del minitorneo, condición que ostenta desde que comenzó la 11ª carrera en San Luis. Eso sí, el piloto del LCA Racing ya no cuenta con la cómoda diferencia de 33,5 unidades con la que llegó a la carrera pasada en San Nicolás. Ahora le lleva 6,5 puntos a Mariano Werner (Ford Mustang), quien viene de obtener un triunfo que lo posicionó como escolta en la tabla.

Los dos representantes del Óvalo asoman como los favoritos al título, fundamentalmente por la performance que mostraron en las últimas fechas. Detrás de ellos se posiciona Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) que se ubica a 24 puntos del mendocino y está obligado a conseguir la victoria en alguna de las dos carreras que faltan para quedar habilitado a la pelea por la corona.

Quien sí logró ese objetivo es Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) que aparece 4º en la tabla a 25,5 del puntero. Cierra el top 5 Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 27 de la cima y también con la necesidad de ganar para soñar con el título. En el 6º lugar está Germán Todino (Ford Mustang) que es el primer clasificado de los “3 de último minuto”. El piloto de Rivera, que tiene el triunfo en el bolsillo, está a 37 de Santero.

Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) perdió cinco posiciones en la fecha pasada y quedó 7º a 43,5 de la punta. Detrás de él se posiciona Jonatan Castellano (Dodge Challenger) que se metió en zona de clasificación al minitorneo con el 4º puesto obtenido en el circuito “Juan María Traverso”. El otro que pelea por ingresar al petit certamen es Marcos Landa (Torino NG) que está virtualmente 10º en la tabla.

De las 17 veces que el TC visitó el circuito pampeano, Werner ganó en tres ocasiones (30 de octubre del 2016 y 3 de noviembre del 2019 a bordo del modelo Falcon, y el 28 de abril del 2024 con el Mustang). Es el piloto con la mayor cantidad de triunfos en este escenario seguido por Facundo Ardusso (Torino) y Omar Martínez (Ford) que sumaron dos victorias cada uno.

Justamente, el actual campeón del TC, es el último piloto en vencer en La Pampa durante la 4ª fecha del actual campeonato. Una carrera que quedará en la historia por ser la primera que consiguió con el modelo Ford Mustang Nueva Generación en el Turismo Carretera. No obstante, Werner sostiene que en este caso la estadística no pesa. Y que la próxima fecha será un barajar y dar de nuevo.

Qué dijo Mariano Werner en la previa a La Pampa

“Ganamos a principio de año, pero había muy pocos modelos nuevos. Entonces no es un parámetro la carrera anterior. Tenemos que seguir trabajando. Con la cabeza bien puesta en los objetivos, sabiendo las cosas buenas y no tan buenas que tenemos”, dijo el tricampeón a SoloTC.

Mariano sostuvo que “va a ser clave todo lo que venga. La Pampa no solo será clave en función del rendimiento sino también otras cuestiones como la presión, que puede jugar a favor o en contra”. En este aspecto, el piloto de Paraná puede establecer una ventaja con sus rivales más directos ya que de los 12 integrantes de la Copa de Oro, solo él y Manu Urcera lograron ser campeones.

En total figuran 43 autos inscriptos, con la novedad de que no habrá representantes de los modelos Chevy y Torino tradicional. Con respecto a la fecha anterior en San Nicolás se ausentarán cuatro pilotos: Esteban Gini (Toyota NG), quien decidió no participar en las próximas dos carreras. Emiliano Spataro (Ford) que optó por continuar trabajando con el Ford Mustang con el propósito de estrenarlo en el GP Coronación de La Plata. Federico Iribarne (Chevrolet Camaro) que se ausenta tras no poder arreglar el block del motor, y Sebastián Abella (Torino).

Por su parte, se producen los retornos de Diego De Carlo (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León quien será el único usuario del modelo Falcon en la competencia pampeana. De esta forma, habrá solamente dos representantes de los modelos históricos este fin de semana. El otro es Facundo Chapur a bordo del Dodge del A&P Competición ya que su equipo no llega a tiempo con el armado del Torino NG.

De esta forma, habrá 16 Chevrolet Camaro, ocho Ford Mustang, siete Dodge Challenger, en tanto que Torino NG y Toyota Camry tendrá cinco usuarios cada marca. Para la última fecha en el “Roberto Mouras” se espera el retorno del Chevrolet Chevy de la mano de Christian Dose quien podría convertirse en el último piloto en correr con este histórico modelo.