Mariano Werner buscará seguir al tope

El TC Pick Up disputará la quinta fecha del campeonato este fin de semana en La Plata. Aproximándose a la mitad de temporada, la máxima de las camionetas no tuvo un ganador repetido en lo que va del año y dos pilotos comparten la punta del campeonato. El paranaense Mariano Werner (Toyota Hilux), campeón defensor y Gastón Mazzacane (VW Amarok), monarca de la primera edición pelearán por ver quién se quedará en lo más alto de la tabla al término de la quinta carrera.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux), en tanto, es el escolta de los pilotos punteros a 8,5 unidades. Por detrás se ubican: Gianini a 9,5; Lugón a 14; Andrés Jakos (Toyota Hilux) a 22 y Matías Rodriguez (Toyota Hilux) a 33,5. Por otro lado, Nicolás Pezzuchi es el mejor usuario de Nissan Frontier en el 9° lugar. Mientras que Valentín Aguirre es el mejor representante de la marca del Moño Dorado en el 15° puesto.

Entre las 25 camionetas en pista, esta fecha marcará el regreso del paranaense Agustín Martínez con una Ford Ranger. El piloto que pinta el número 3 en los laterales, buscará ser nuevamente protagonista como ya sucedió el año pasado. Las cuatro fechas iniciales del certamen tuvieron cuatro ganadores distintos. Mazzacane se aseguró el triunfo en la primera; Rodríguez hizo lo propio en la segunda; Werner subió a lo más alto del podio en la tercera y Gianini se impuso en la última carrera.

El calendario 2024 consta de 11 carreras y a partir de la octava comenzará la Copa de Oro, la cual tendrá una duración total de cuatro fechas. La telonera de las camionetas, las TC Pista Pick Up también tendrá acción en el Roberto Mouras platense. Una de las bajas que tendrá la fecha será la del piloto paranaense, Iñaki Arrías, que lamentablemente por cuestiones presupuestarias debió hacer un alto en el torneo, tras un buen inicio de campeonato.

Ignacio Faín (Ford Ranger) se aseguró la victoria en la Final de la última fecha y recuperó la vanguardia en el torneo. El de Villa Minetti lidera el campeonato sobre Matías Frano (Toyota Hilux), que se encuentra a 12 puntos; Sebastián Salse (Ford Ranger), que hace lo propio a 14 y Marcos Castro (Toyota Hilux), que está a 20 unidades del Domador. Del fin de semana platense también estarán el TC Mouras y el TC Pista Mouras.

En esta última, Manuel Borgert de General Ramírez llega como líder del torneo tras tener una excelente última doble jornada con dos triunfos. El piloto de Ford reúne 324,5 puntos, seguido por Alan Denis Cifre con 302,5 y Lucas Bohdanowicz con 289. El domingo desde las 9 se disputarán las series del TC Pick Up. A las 11.50 se pondrá en marcha la Final del TC Pista Mouras, a las 12.25 la del TC Pista Pick Up, a las 13 la del TC Mouras y a las 13.50 la del TC Pick Up.