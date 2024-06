Mariano Moreno hizo historia en Formosa

A partir de ahí creció como equipo. Posteriormente se aseguró un lugar en el último día de competencia al acceder a una de las semifinales. Masticó bronca al perder en esta instancia, pero no tenía tiempo para lamentos. El deporte le daba una nueva oportunidad. Capitalizó esa chance que se le presentó en el camino. Explotó de emoción al cantar victoria en el juego por el tercer y cuarto puesto.

“El balance es sumamente positivo”, remarcó Esteban Burgo Hergenreder, capitán de Mariano Moreno. Al pasar los días vamos dimensionando mucho más lo conseguido. La gente que me he cruzado en los últimos días me ha felicitado, me contó detalles de los partidos. Estuvieron pendientes. La verdad que no imaginábamos tal magnitud de la repercusión que tuvo en Paraná. Estamos satisfechos y orgullosos por lo conseguido”, añadió, en diálogo con La Mañana de La Red.

Moreno Futsal2.jpg La delegación de Mariano Moreno exhibe el premio conquistado.

“Personalmente deseaba ganar un encuentro. Eso nos iba a permitir posicionarnos bien. Por eso la primera meta era ganar un partido a nivel nacional que no habíamos conseguido nunca y eso nos daba la posibilidad de acercarnos a la próxima fase. Después partido a partido nos fuimos dando cuenta que estábamos mejorando como equipo en el mismo torneo y estábamos para competir contra cualquiera. Por suerte se fueron dando los resultados y llegamos adonde llegamos”, resaltó uno de los referente de La Pluma.

A Formosa, con mentalidad ganadora

La Copa de Oro fue la tercera experiencia de Mariano Moreno a nivel Nacional. Los antecedentes llevaron al equipo paranaense a encarar esta participación con otra mentalidad. “Cuando viajamos a la Copa de Plata fuimos con mucho respeto porqué enfrentábamos a grandes equipos. Lo mismo nos sucedió en el División de Honor sabiendo que era la máxima categoría a lo que una institución aspira siempre. En esta oportunidad como capitán traté de transmitirle a los chicos que no teníamos que respetar a nadie, que teníamos que jugar como lo sabemos, que teníamos que jugar como lo hacemos en Paraná que era lo que nos llevó a este torneo y que nos soltemos. No teníamos que magnificar el hecho de estar en un Nacional y por eso debíamos respetar al rival, sino que nosotros también estamos ahí y por algo habíamos llegamos. Fuimos con la mentalidad de competir de igual a igual contra quien venga”, diferenció.

Para faltarle el respeto al rival de turno fue determinante edificar resultados positivos desde el vamos. “Si bien ganamos el primer partido fue el que más bajo nivel tuvimos. Pero era el debut, los nervios y la presión por querer ganar. Después nos fuimos soltando. En el segundo encuentro fue con derrota, pero logramos revertir un 0-3 y erramos un tiro de castigo faltando 30 segundos. A pesar del resultado nos fuimos con una buena sensación porqué habíamos jugado bien el segundo tiempo. Para el tercer partido nos encontramos en una situación más positiva. Si bien estaba la duda si avanzamos de instancia íbamos con el pequeño potencial del partido anterior para sacar adelante. De hecho en el tercer partido sacamos diferencia a los 30 segundos”, relató Esteban.

Otra herramienta que ayudó a construir la histórica campaña fue la parte motivacional. En este punto Burgo Hergenreder valoró la estrategia elaborada por el DT, Nicolás Albornoz. “Tenemos un entrenador que es muy emocional. Trabajó con muchas dinámica en la previa, en el viaje, en el hospedaje, con videos de la familia, de compañeros que no habían podido ir, con algunas actividades entre nosotros hablando de nuestras virtudes. Todo eso lo recibimos al máximo. Nos hacía ver que nos estaban acompañando, que estaban pendientes. Sumó un montón”, afirmó.

Moreno Futsal festejos.jpg

También resaltó el aporte de Daniel Leguizamón, quien en forma instantánea esgrimió las palabras en la arenga antes de salir a escena. “En la previa de los partidos suelo hablar, pero en este torneo tomó la palabra Daniel Leguizamón en la arenga del partido y lo hacía de una manera muy espontánea. Eso sumó muchísimo y entramos a la cancha con las revoluciones a mil”, confesó.

El premio refleja el proceso de Mariano Moreno

El trofeo obtenido por el tercer puesto descansa en la sede social de la institución. Los integrantes de Moreno guardan en su poder la medalla. El premio simboliza el trabajo serie que encaran a diario. Al observar el retrovisor Esteban visualizó el largo proceso que los depositó en un podio nacional por primera vez.

“A fines de 2013 realizamos la primera convocatoria de juveniles. Después de haber recorrido escuelas, de entregar folletos para invitar a los chicos a sumarse al club asistió un chico. No desistimos. Con esta persona seguimos trabajando. Después fueron dos, tres y así fue creciendo. Hoy nuestra Primera División está repleto de chicos que pasaron por el proceso de juveniles. Eso es lo que más nos enorgullece. Fue un camino largo donde hubo un montón de situaciones que te tiran abajo, pero que a lo largo del recorrido encontrás esas pequeñas cosas que a lo largo dan sus frutos”, cerró.