Mariano Moreno C dio el primer gran paso a la Elite

El elenco de Don Bosco y Záccaro no se planteó como objetivo principal transformarse en el monarca de una de las divisiones de ascenso. Buscó edificar una base sólida para, a partir de ahí, construir el proyecto deportivo. “Lo principal era formar un grupo unido”, subrayó Matías Hirschfeld, uno de los referentes del equipo, a Ovación.

“Cuando llegó Nico (en alusión a Nicolás Albornoz, el entrenador de Moreno C) le dije que quería formar un grupo unido de amigos y tratar de competir. Pero lo principal era formar un grupo de amigos, respetarse dentro y fuera de la cancha. Los resultados iban a llegar solo después, no teníamos que apurar el proceso”.

El génesis del campeón del Masculino A del futsal paranaense

La piedra fundacional de este proceso comenzó en otra entidad que posee los mismos colores que La Pluma. “Comenzamos a jugar en Argentino Juniors. Pegué buena onda con los pibes, que eran más chicos que yo, pero como había gente que no era de mi agrado hablé con el presidente del club y formé otro equipo. Me hice cargo como delegado y formé el plantel con mayoría de los pibes que integraban el equipo de la C20”, relató Hirschfeld.

Argentino ascendió a fines de 2023, pero no llegó a competir en el segundo nivel por diferentes motivos. A partir de ahí la estructura se mudó de barrio para darle espacio a Mariano Moreno C. El camino con La Pluma no fue el deseado en cuanto a resultados. “Nos fue mal al principio. En la temporada 2024 quedamos eliminados en cuartos de final en el torneo Apertura y en el Clausura ni siquiera entramos a los playoff”, indicó.

La floja campaña dejó su enseñanza. Tras evaluar el inicio del proceso observaron que necesitaban para transformarse en un equipo más competitivo. “Este año nos propusimos dar un salto de calidad. Por eso contratamos un buen técnico como Nico, un buen ayudante, pero además sumamos preparador físico y un entrenador de arquero que no hay muchos en la categoría. Decidimos pegar un salto de calidad y salió bien la apuesta”, infló el pecho Matías.

“Si me elogia es porqué algo me va a pedir después”, bromeó Albornoz. “La verdad que es que es un orgullo que te califiquen como un gran entrenador. Son muchas experiencias en pocos años y nunca se me había dado tampoco el tema de campeonar. Sí, llegar a instancias copadas, pero nunca pude decir ‘soy campeón’, agregó.

El entrenador del C destacó de la importancia de conformar una estructura sólida en un escenario donde mandan los números: “Hoy en día todo es ya. Todo es inmediato. Club al que vas, todo es inmediato. Te piden resultados para ayer. Lo que importa es el numerito que aparece en el tablero sin importar nada. No importa si le pise la cabeza a cinco jugadores. Si juega el que me contrató o no. Desde mi perspectiva la idea de formar un grupo que se banque, sepa escuchar y respetar. Después los resultados se van a dar solo.

El bloque de Mariano Moreno C

La conexión entre cuerpo técnico y plantel fue uno de los puntos fuertes del flamante campeón. “Como técnico sabía hasta dónde podía meterme y ellos como jugadores supieron cual era el límite. Desde ahí teníamos el código de trabajo de ambos. Por eso tenemos una muy buena relación jugadores entre el plantel y el cuerpo técnico”.

En el camino se presentaron momentos que generaron incomodidad y abrieron espacios a los interrogantes. En ese momento reinó la claridad para salir de ese escenario. “El equipo estuvo cerca de disolverse. Estábamos complicados con el tema del pago de la cuota y los entrenamientos. Eso me llevó a organizar una reunión para comunicar que teníamos que cambiar la situación porqué sino el equipo se iba a disolver. Eso produjo el cambio de chip y llegó la primera victoria después de un par de empates y una derrota”, resaltó Matías.

En ese momento el liderazgo del DT fue clave. “La llegada de Nico generó un cambio importante al grupo. Había muchas deudas de cuota. Muchos grupos separados. Y Nico, en ese sentido, hizo que cambié el panorama. Puso mano dura”, valoró Francisco Arce, capitán del equipo.

En la actualidad ese momento es anécdota. El C de Moreno dio un gran paso al sueño de ingresar a la elite. “Queremos demostrar que no hace falta irse a otra institución para jugar en la Elite por el solo hecho de competir en ese nivel. Se puede crear un equipo y tratar de llegar con tus amigos a la máxima división. Llegar desde abajo con tus amigos tiene otro gustito”, describió Matías. “Sería un premio enorme al esfuerzo que venimos realizando. Creo que, por lejos, lo merecemos”, cerró Arce.