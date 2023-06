Marcos Maydana, con presente en Italia: "Me siento en casa"

Un rápido repaso por su historia deportiva indica que el joven oriundo de La Paz jugó en Patronato de la Juventud Católica desde 2017 a 2018 y que, tras perder continuidad, estuvo un tiempo sin actividad hasta que el 15 de agosto de 2019 se incorporó a las filas del RFC Seraing, de Bélgica. Dos años más tarde, en 2021, lograría algo impensado: el ascenso a la primera división del fútbol belga. Su equipo llevaba 25 años en la "B". Antes de arribar a Mariglianese en 2022, Maydana pasó por Nereto y Aurora Alto Casertano.

"Después de Patronato me surgió la posibilidad de ese club en Bélgica. Fue difícil porque estuve nueve meses sin jugar hasta que me salió el trámite para ir. En segunda división se ganó el campeonato y ascendimos. Luego decidí irme a Italia. Llegué para jugar la última parte del campeonato; se hizo lo que se pudo", rememora.

Sobre su llegada al Mariglianese, explica: "La ciudad en donde está el equipo se llama Marigliano, un club de la provincia de Nápoles. Llegué y anduve bien. Hice seis goles, siendo importante para el equipo. La otra vez hice un golazo en Sicilia".

Gol de Marcos Maydana (Mariglianese contra Catania) Gol de Marcos Maydana (Mariglianese contra Catania)

La ciudad tiene poco más de 30 mil habitantes y, según refiere el futbolista, sus usos y costumbres no distan demasiado de las argentinas. "Acá vivencié la fiebre maradoniana y festejé en Nápoles el campeonato mundial de Argentina", cuenta y agrega que celebró la coronación mundialista junto a otros integrantes del plantel en un bar repleto de argentinos.

"El bar donde vimos la final explotaba de argentinos. Fue un ambiente hermoso. Uno se siente en casa. En Nápoles nos quieren mucho a los argentinos. Se festejó a lo grande el campeonato mundial. Era una locura", recuerda.

Maydana Marcos.jpg Marcos Maydana juega en el Mariglianese de Italia.

Sobre su vida en la pequeña ciudad italiana, confiesa: "Me siento en casa. La cultura italiana es muy parecida a la nuestra. Esta nueva etapa me hizo sentir mucho mejor. Me gustó el cambio. Yo venía de un país muy frio, donde se sufre mucho el invierno. En Italia, en cambio, disfruté del clima y el calor de la gente. Eso te acerca a casa".

El futbolista destaca además que el país mediterráneo recibe a jugadores de diferentes rincones: españoles, suecos y, sobre todo, argentinos. "Muchos llegan a Italia a probar suerte porque da la posibilidad a un montón de jugadores argentinos. Acá conocía gente de todos lados".

El idioma no es una barrera para el entrerriano, quien ya maneja el francés: "Cuando estuve en Bélgica tuve que aprender francés. Mi aprendizaje fue por obligación del club. Me hacían ir a clases, pero fueron pocas porque ya sabía lo básico. Usaba mucho Internet para aprender: la necesidad te lleva a aprender. El italiano es mucho más fácil. Es un dialecto espectacular. Me río con las puteadas en la cancha", dice, entre risas.

Sobre el día a día, cuenta que comparte algunas reuniones con sus compañeros de equipo, las justas y necesarias, y que hasta "he hecho algún cordero para los más íntimos".

En su nuevo hogar, comenta que los que más le agrada son las recorridas por diferentes lugares. Lo que más le atrajo fue Nápoles y el norte de Italia. "A Nápoles hay que ir entre semana porque otros días explota de turistas. Sobre todo el centro histórico", dice.

En los tiempos libres, cuando no está de tour por la campiña italiana, el paceño se pone al día con lo que sucede en Argentina. También se informa sobre el presente de su ex club, Patronato. "Siendo una persona que le gusta el fútbol, sigo el fútbol argentino cuando puedo. A Patrón no lo veo, pero sigo los resultados. También me entero cómo anda a través ex compañeros que me han quedado ahí. Quiero el mejor presente para Patrón. Me puse muy contento cuando salió campeón -N. de la R: de la Copa Argentina 2022-".

—Si aparece una oferta para volver a Argentina ¿Lo harías?

—Siempre lo pensaría. Todo jugador lo pensaría. A mi Argentina me encanta. Mirando hacia atrás, es linda la experiencia que he vivido. Vine a La Paz después de un año de estar lejos. Allá terminó el campeonato y ahora toca esperar lo que viene.

—¿Vas a seguir en el Mariglianese?

—Esa posibilidad está, pero mi idea es pensar en lo personal y analizar lo que me llegue.