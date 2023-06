Marcos Martínez y Carlos Alanis se pesaron en Rosario

Embed

A sus 25 años, Alanis (11-0, 3 KOs), N°2 del ranking nacional superpluma y exmiembro de la Selección Argentina, buscará continuar con su racha ganadora, luego de tener un exitoso inicio de carrera en el campo rentado. En esta oportunidad pondrá en juego el título que obtuvo el pasado 15 de octubre, cuando derrotó a Nicolás Paz, además de buscar la corona nacional que perdió por inactividad Kevin Acevedo, última víctima de Junior, en el Luna Park. En la vidriera del rosarino también destaca el cinturón mundial juvenil superpluma OMB, gracias a su sólida victoria, por nocaut, frente al venezolano Leonardo Uzcategui.

En la esquina opuesta estará Martínez (20-4, 6 KOs), N°12 del escalafón argentino superpluma, quien viene de obtener tres victorias en sus últimas cuatro peleas, que significaron, en diciembre del 2021, su regreso al boxeo rentado tras seis años de inactividad. La derrota la registró en el 2022, en su debut europeo, en Reino Unido, donde fue superado, en las tarjetas, por el invicto Kurt Walker. En su historial destaca la corona mundial juvenil pluma CMB que obtuvo en el 2013 ante Gabriel Ovejero y que defendió contra Guillermo Soloppi.

En la previa Marcos Martínez habló con UNO. Maquinta sabe que Alanis tiene todo a su favor para que sea su noche. Maquinita a eso lo sabe. “Es el boxeador de la promotora que organiza el evento, viene invicto, es el campeón, es local. Tenemos todo en contra. Vimos videos de él. Es un boxeador que boxea muy lindo, es alto y largo, pero siempre lo digo no es vi nada que no haya visto antes. En Irlanda me medí con Walker y tiene un estilo similar. No se mueve como se movía Walker, no dispara, se prende. Es un rival con el que se puede trabajar limpio. Pienso que como pelea él y como lo hago yo será una linda pelea”.

“Quiero meter mi mano, es lo que me estoy imaginando, que sea como la última pelea que se nos dio con Centurión. Peleas son peleas, pero la presión la tiene él por ser local. El tiene que demostrar que es el campeón. Nosotros vamos bien entrenados y sabemos que nos llamaron para ir a perder. Tenemos que ser sinceros, pero nos vamos a traer los títulos”, confesó.