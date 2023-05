Marcos Martínez, ante una gran oportunidad.

Martínez, con 24 peleas, 20 ganadas, 4 perdidas, 6 por nocaut, comentó: “Uno entrena y yo volví para esto, para demostrarme a mi mismo que puedo llegar a las grandes ligas. Surgió esta chance que todo boxeador profesional desea y encima hay títulos en juego. Nosotros trabajamos día a día para que estas chances surjan, por ahí no de la manera como se dio por el tiempo. Igualmente somos unos guerreros y estamos listos para pelear así que aceptamos”.

Alanis tiene todo a su favor y todo está armado para que sea su noche. Maquinita a eso lo sabe. “Es el boxeador de la promotora que organiza el evento, viene invicto, es el campeón, es local. Tenemos todo en contra. Vimos videos de él. Es un boxeador que boxea muy lindo, es alto y largo, pero siempre lo digo no es vi nada que no haya visto antes. En Irlanda me medí con Walker y tiene un estilo similar. No se mueve como se movía Walker, no dispara, se prende. Es un rival con el que se puede trabajar limpio. Pienso que como pelea él y como lo hago yo será una linda pelea”.

“Quiero meter mi mano, es lo que me estoy imaginando, que sea como la última pelea que se nos dio con Centurión. Peleas son peleas, pero la presión la tiene él por ser local. El tiene que demostrar que es el campeón. Nosotros vamos bien entrenados y sabemos que nos llamaron para ir a perder. Tenemos que ser sinceros, pero nos vamos a traer los títulos”, confesó convencido Marcos Martínez.

Ganar, dar el golpe y traer los cinturones a Paraná para que la puerta grande termine de abrirse. “No lo veo como un batacazo porque soy un boxeador que puedo dar esa clase de pelea sy puedo dar ese salto así que batacazo no. Me llamaron a último momento y estamos listos para pelear. Voy a la guerra”.

marcos martinez 2.jpg Mateo Oviedo / UNO

El rincón

Justo Nocaut Martínez es el entrenador y padre de Marcos. Además es quién recibe lasa ofertas por los combates. “Me ofrecieron la pelea, me llamaron los promotores y los entrenadores. Primero lo consulté con mi hijo y ahí decidimos los dos porque es una buena chance más allá del poco tiempo de entrenamiento que tenemos porque son dos semanas. Igualmente estamos preparados para ir a la guerra. Es una oportunidad muy grande, por el Latino que si ganas te acomoda entre los mejores del mundo y la otra por el título Argentino. Son dos buenas posibilidades. Lo hablamos y dijimos que sí”, narró y agregó: “Nosotros venimos entrenando bien con doble turno y por esto le sumamos tres. Ahora la semana que viene vamos a bajar un poco y vamos a cortar. Estamos bien entrenador y vamos a hacer una buena pelea. El rival está invicto, pero un poco inflado porque peleamos en la casa de él. Iguale, me tengo mucha fe y le tengo mucha fe a Marcos porque el trabajo que hacemos es para cosas mayores”.