Marcos Kremer, elegido el mejor Puma del Rugby Championship 2025 por Rugbeat.

El sitio especializado Rugbeat eligió a Marcos Kremer como el mejor jugador argentino del Rugby Championship 2025, destacando su regularidad, intensidad y liderazgo en cada presentación con la camiseta de Los Pumas.

El Vikingo de Concordia disputó los seis partidos del certamen, acumulando 395 minutos en cancha. Su actuación fue sobresaliente en defensa: alcanzó una marca histórica de 97 tackles, siendo no solo el argentino con más tackles, sino el jugador con mayor cantidad en todo el torneo.

A su solidez defensiva sumó presencia ofensiva, con 69 metros ganados con la pelota en mano, lo que reafirma su versatilidad y compromiso en ambas fases del juego.

Esta distinción consolida a Kremer como un referente indiscutido del seleccionado argentino y uno de los forwards más consistentes del rugby internacional actual.