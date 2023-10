Marcos Kremer: "El equipo lo dio todo"

El concordiense Marcos Kremer habló tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra. "No jugamos mal, pero tuvimos momentos flojos y nos costó caro", señaló.

El jugador formado en Espinillos, de 26 años, indicó a la prensa que "no jugamos mal, pero tuvimos momentos flojos y nos costó caro. Si íbamos al alargue estoy seguro que lo ganábamos".

Embed Abrazos de corazón ♥



Muchas gracias, Pumas El orgullo es enorme#SomosLosPumas pic.twitter.com/PiJDWkl0Vo — Los Pumas (@lospumas) October 27, 2023

El tercera línea, que logró el record histórico al ser el jugador más tackleador en un Mundial de Rugby, con 92 derribos, también aseguró que "la camiseta de Los Pumas es todo para mí, es mi vida y juego al rugby por ello. Si no estaría jugando en Los Pumas, no sé si me levantaría cada mañana y entrenaría como lo hago".

Finalmente, Kremer comentó que "nos faltó un poco de experiencia para rematar en los últimos metros. Estoy seguro de que el equipo lo dio todo, ninguno de mis compañeros se guardó nada".