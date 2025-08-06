Marcos Díaz, experimentado arquero de Colón de Santa Fe, rompió el silenció el TyC Sports tras ser apartado del plantel: apuntó contra el entrenador Martín Minella por la decisión, aseguró que "es un pase de facturas" y reconoció que la dirigencia planea rescindirle el contrato.

"Lamentablemente, una situación fea, que nunca me tocó vivir. Hoy estoy apartado del plantel. Sigo siendo jugador de Colón pero no soy parte del plantel. Puede ser un capricho o un pase de facturas del técnico", lanzó el exjugador de Huracán y Boca.

Luego del escándalo y los graves incidentes tras el encuentro contra Mitre el 1º de julio, el arquero había pedido no ser parte del partido ante Chaco For Ever, como visitante, en la siguiente fecha: "No se manejó de la mejor manera mi situación. Se me hacía responsable de la pérdida del partido anterior con Mitre. Después de lo que había pasado en ese partido, estaba mal anímicamente".

"Siendo hincha, no me gustó lo que había pasado, lo que había vivido. Que se me haga responsable de las derrotas no me gustó. Hablé con la dirigencia contándole mi situación, contándole que no me sentía bien. Se tomó la decisión de que no viaje", relató Marcos Díaz. Y agregó: "Lo había hablado con mis compañeros también. Lo entendieron. No lo compartían, querían que yo vaya, que esté. Yo tenía que pensar en la parte humana. No sumaba al grupo. Necesitaba unos días para relajar en lo mental y arrancar la semana de la mejor manera. Por ahí no le gustó eso al técnico".

Marcos Díaz 2 Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas".

Eso desató un conflicto entre el arquero y Martín Minella, el entrenador. Más allá de que tuvieron un diálogo cordial y se pidieron disculpas, según Marcos Díaz, el DT siguió enojado: "Lo que se vivió en ese partido me pegó duro, a mí y a mi familia. Como hincha y jugador defendiendo esta camiseta, vivir esa situación me golpeó bastante. El apoyo que necesitaba no lo tuve del técnico. Cuando se lo planteé a los dirigentes me súper entendieron. Pensaron más en lo humano que en el jugador. Después, obvio, la pueden compartir o no, pero somos personas antes que jugadores. Sentía que no iba a estar mentalmente con mis compañeros".

Marcos Dáiz aseguró que el siguiente episodio conflictivo fue antes del partido contra Almirante Brown, donde no jugó: reveló que hizo "un mal movimiento en el entrenamiento" y sufrió "la inflamación del nervio ciático". "Nunca dije que no quiero estar. El ayudante de campo me preguntó cómo estaba, le dije que con dolor, el sábado en el partido con Almirante. Nunca dije que no quiero estar ni que no me citen. Fue decisión del cuerpo técnico".

"Siempre di la clara. Necesitaba aclarar estas cosas. Un partido, sí. Contra Chaco lo hablé con la dirigencia. Estuvieron de acuerdo. Después, los otros partidos fueron decisión del cuerpo técnico. Yo nunca dije nada. A base de esta lesión o esta molestia, fui entrenando progresivo, como lo hace cualquier jugador. Nunca dejé de entrenar. Para el partido en Salta me preguntaron si estaba bien y dije que sí, que había terminado bien el entrenamiento, que la decisión la tenían que tomar ellos", agregó.

Marcos Díaz 3 Marcos Díaz fue apartado del plantel de Colón de Santa Fe.

Para Marcos Díaz, su exclusión se trata de "un pase de facturas" del DT luego de ser ratificado hasta el final del torneo. "En la semana se confirmó el mandato hasta fin de campeonato, me dijo que no me iba a tener en cuenta. Lo acepté. Ese jueves entrené normal. No me enojé, no me fui del entrenamiento, nada. Seguí entrenando y respetando el trabajo. A la tarde, por medio de una nota de un periodista, me entero que supuestamente iba a entrenar contraturno y que la dirigencia estaba viendo para rescindirme, cuando recién a la tarde me confirmó la dirigencia que el cuerpo técnico quería que entrene contraturno y de rescindir contrato no se habló", relató.

"Nunca me tocó pasar esta situación. En mi caso, soy un pro del grupo. Nunca haría en contra del equipo. Nunca hablé mal las dos semanas que estuve entrenando sabiendo que no iba a jugar. Me sorprendió la decisión. Siento que no era el momento por lo que se está jugando el equipo y no es necesario seguir metiendo leña en una situación que es pensar todo para el mismo lado. También es su primera etapa, sus primeros pasos. Esto le va a enseñar a saber manejar los grupos. Es difícil", sentenció.

El calvario de Colón en la Primera Nacional

Colón, que hace cuatro años se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional en la máxima categoría, hoy sufre un calvario en la Primera Nacional: marcha 15º en la Zona B, con 27 puntos, a 13 de Defensores Unidos de Zárate, que está en zona de descenso, y a 12 de Estudiantes de Buenos Aires, el último que se metería en el Reducido por el ascenso. En su última presentación, cayó por un aplastante 4-0 ante Gimnasia de Jujuy como visitante.