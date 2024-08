Marcelo Gallardo fue presentado como DT de River Plate

"Che, Muñeco, te queremos decir...", rugieron, y cambiaron la parte que decía no te vayas, pensalo una vez más por te esperamos en el Monumental.

La palabra de los protagonistas

El encargado de abrir la conferencia de prensa fue el presidente Jorge Brito, quien le dedicó unas sentidas palabras antes de darle el pie.

"Hoy es un día histórico para el mundo River, por el comienzo de la segunda etapa de Gallardo como técnico. Quiero agradecerle por haber tomado este nuevo desafío. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un año con una Copa Libertadores muy particular. Esperamos tener la final en nuestra casa. Te quiero agradecer enormemente, Marcelo", marcó.

Napoleón, como lo apodó el relator partidario Atilio Costa Febre, le devolvió rápidamente la pared: "Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa".

Acto seguido, fue contundente respecto de los pasos venideros respecto de las competencias que afrontará en el segundo semestre. "Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro CT vamos a dar el 100 por ciento de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar", señaló, y volvó a hacer hincapié en los agradecimientos: "Les quiero dar las gracias a todos y en especial a mi viejo, que hoy no pudo venir, pero lo vamos a tener de vuelta por acá pronto".