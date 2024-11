Marcelo Candia: "Tengo una reunión pendiente con la dirigencia"

El sol pedía permiso para brindar un poco de luz en una tarde gris en la capital entrerriana. Candia se ubicó en una de las butacas del palco central del estadio Presbítero Grella. Acompañado por Alma, su hija de nueve años, el entrenador del elenco Rojinegro que compite en la Liga Paranaense y en la cuarta división de los torneos de AFA se entusiasma con adquirir mayor experiencia en el ámbito profesional.

El hincha solicita por la continuidad de Candia. Confía en su sentido de pertenencia y en el compromiso que tiene por recuperar el protagonismo que cedió el Santo en los últimos dos años. Candia se entusiasma con la posibilidad de iniciar un proceso desde el vamos, pero entiende que la decisión será de la dirigencia, con quien deberán juntarse en los próximos días para determinar el futuro.

“Cuando volvimos de Puerto Madryn quedamos que nos íbamos a juntar. Seguramente esta semana puede ser que exista esa reunión. Si se da, escucharemos el planteo de los dirigentes, como ellos también tendrán que escucharnos”, remarcó.

Números positivos para Marcelo Candia

Las estadísticas le dan un respaldo a Candia. En tres juegos el DT aportó seis unidades. De esta manera el interinato tuvo una eficiencia del 66,66 por ciento. “Trabajé toda la vida en inferiores y en Primera de Liga. Tener esas estadísticas en el ámbito profesional es algo que genera orgullo. Además es una alegría enorme haberle dado una mano al club en el momento que más lo necesitó”, subrayó.

La respuesta que le brindaron sus dirigidos en el campo de juego, ya sea durante la semana de entrenamientos como en los encuentros oficiales, fue un fuerte respaldo para el cuerpo técnico que encabezó Candia. “Eso fue lo que más me dejó tranquilo: la llegada, la respuesta en el campo de juego y cómo se adaptaron a nuestro entrenamiento. También tengo muchos mensajes de jugadores que ni siquiera jugaron compartiendo la felicidad y el agradecimiento. Sucedió después de la victoria ante Chacarita como después del juego en Puerto Madryn. El abrazo de los muchachos fue tan sincero que te das cuenta que fue sentido. Fue todo muy lindo”, graficó.

El respaldo del Pueblo Rojinegro es otro de los factores que le genera satisfacción a Candia. No obstante, entiende que la decisión final es de la dirigencia. Por eso opta por proyectar los desafíos inmediato que deberá cumplir con la entidad de barrio Villa Sarmiento.

“Esto es tan dinámico que ahora estoy pensando en el miércoles (por mañana) en la semifinal de la Liga con Belgrano. Además tuvimos la suerte de ganar el sábado el partido de AFA y vamos a definir la clasificación el sábado que viene a Buenos Aires. A su vez estamos a la expectativa, esperando a ver qué decisiones toman en el club. La dirigencia sabe bien cual de mi situación. Conocen la cantidad de cosas que debo acomodar. A la vez yo tan tranquilo porque saben que si nos dan la posibilidad, asumimos el desafío. Sino vamos a acompañar de donde sea y a quien sea”, aseveró.

Ilusionado con ser el DT principal

De esa manera, Candia no escondió la ilusión de ser nominado entrenador principal de Patronato en la Primera Nacional. “Cuando dije que no pensaba más allá del partido en Puerto Madryn era una realidad porque estaba tan enfocado en cumplir ese objetivo. El hincha me brindó su respaldo, pero también es porque se queda con la última película y por eso quiere que sigamos al frente del equipo. Si me necesitan, voy a estar. Y si nos eligen les aseguro que nos vamos a tirar de cabeza por el club. Ahora la expectativa creció un poco”, reconoció.

Luego agregó: “Tengo poca experiencia con los profesionales, pero en este cuerpo técnico conocemos el club, su exigencia y lo que pide el hincha. En este sentido nos sentimos preparados. El cuerpo técnico que tenemos armado está conformado por chicos de la casa. Trabajamos con sentimiento, no hay horario para nada. Dejamos todo por Patronato”, concluyó.