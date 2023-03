Maquinita lista para la velada en San Agustín

Maquinita, la atracción de la noche habló con Ovación antes de afrontar un nuevo compromiso en el campo rentado. “Estoy muy contento por volver al club San Agustín. Mi casa, en el campo amateur, siempre fue Peñarol, pero ahora como profesional se están haciendo muchos eventos en San Agustín, un lindo espacio para brindar un gran espectáculo”, dijo y se metió de lleno luego en los entrenamientos: “Estamos a full metiendo tres turnos, dos por la mañana y por la tarde hacemos sparring con Toti Garateguy. Luego de esto empezar a aflojar, mantener la categoría y dar bien el peso para esperar la pelea”.

maquinta 2.jpg Team Pistrilli Boxeo organiza una nueva velada en el Club San Agustín donde en el combate de fondo será protagonista Marcos Maquinita Martínez.

Los guanteos los está haciendo con Dimas Garateguy, otro profesional paranaense. “Me sirve más que nada por que es un profesional. Yo he guanteado con los chicos amateurs de Fabricio Pistrilli, que le ponen muchas ganas, pero no es lo mismo porque ante un profesional podes trabajar libre y tranquilo. Estoy muy agradecido con los chicos por la gran mano que me dieron al igual que con Toti que se estará presentando el 11 en Crespo”.

El promotor

El entrenador y promotor del festival, Fabricio Pistrilli, en tanto comentó: “La velada boxística tendrá una pelea profesional y nueve amateurs con boxeadores locales. El jueves estaremos haciendo la ceremonia de pesaje a las 18 en el Club San Agustín. Los chicos están haciendo una gran preparación para esa noche. Además de Marcos (Martínez), tendremos a Luis Suárez, que viene invicto con tres peleas y Matías Pérez, pupilo de Ulises Cloroformo López. Además estamos trabajando para buscarle un rival a Panchito Sola y que se aparte de la velada también”.

En crespo

Al día siguiente, el 11 desde las 21 en el Club Unión se estará presentando Dimas Garateguy. El paranaense será el protagonista de la pelea estelar de la noche. Además Lara Arener y Nicolás Pagliaruzza serán otros paranaenses que dirán presente en la Capital Nacional de la Avicultura.