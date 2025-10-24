Uno Entre Rios | Ovación | Manuel Borgert

Manuel Borgert fue segundo en el TC Mouras

El entrerriano Manuel Borgert se quedó con el segundo escalón del podio en La Plata. El ganador fue Eugenio Provens, con la Dodge.

24 de octubre 2025 · 18:39hs
Manuel Borgert tuvo un buen rendimiento.

Prensa Manuel Borgert.

Manuel Borgert tuvo un buen rendimiento.

El entrerriano Manuel Borgert con su Ford cerró una buena fecha en el TC Mouras. Quedando segundo en la final de este viernes desarrollada de manera anticipada por las elecciones del domingo.

En la Plata se terminó la 12º fecha del TC Mouras y Eugenio Provens con la Dodge repitió victoria por segunda vez consecutiva. Fue imparable desde la largada, donde cuidó la cuerda y fue estirando paulatinamente la diferencia hasta llegar a casi 5 segundos al final de la competencia. El del Galarza Racing quedó a solamente medio punto de Carabajal en la lucha por la Copa. Este último no terminó la final por una rotura de motor y cedió muchos puntos en el torneo.

Melany Detzel viene de jugar en el Sporting Lisboa, donde ganó la Copa de Portugal.

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto giró en México.

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Manuel Borgert, repitió lugar

En segundo lugar llegó Manuel Borgert con el Ford, que repitió posición por segundo encuentro seguido. Tercero y cerrando el podio pudo arribar Lucas Bohadonoviwz, el cual fue con la puerta abierta de la Dodge casi toda la final. En cuarto lugar culminó Leandro González (Chevrolet), aventajando en poco más de un segundo a Thomas Pozner (Dodge).

Más atrás cruzaron la bandera de cuadros: 6º Benjamín Anton, 7º Gustavo Tadei (hijo), 8º Luca Demarco, 9º Lucas Guerra y 10º Facundo Ledesma. Juan Pablo Guiffrey tuvo que abandonar con desperfectos mecánicos en la vuelta 5 y Francisco Luengo, uno de los animadores del campeonato, hizo lo propio un par de giros después.

Manuel Borgert Mouras La Plata Dodge
Noticias relacionadas
Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

La Selección Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola.

Cambio de planes para la Selección Argentina

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, junto a accionarios del reconocido café.

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Canapino festejó en La Plata.

TC Pick Up: bajo el agua celebró Canapino

Ver comentarios

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Ultimo Momento
Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario