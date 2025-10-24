Manuel Borgert fue segundo en el TC Mouras

El entrerriano Manuel Borgert se quedó con el segundo escalón del podio en La Plata. El ganador fue Eugenio Provens, con la Dodge.

El entrerriano Manuel Borgert con su Ford cerró una buena fecha en el TC Mouras. Quedando segundo en la final de este viernes desarrollada de manera anticipada por las elecciones del domingo.

En la Plata se terminó la 12º fecha del TC Mouras y Eugenio Provens con la Dodge repitió victoria por segunda vez consecutiva. Fue imparable desde la largada, donde cuidó la cuerda y fue estirando paulatinamente la diferencia hasta llegar a casi 5 segundos al final de la competencia. El del Galarza Racing quedó a solamente medio punto de Carabajal en la lucha por la Copa. Este último no terminó la final por una rotura de motor y cedió muchos puntos en el torneo.

Manuel Borgert, repitió lugar

En segundo lugar llegó Manuel Borgert con el Ford, que repitió posición por segundo encuentro seguido. Tercero y cerrando el podio pudo arribar Lucas Bohadonoviwz, el cual fue con la puerta abierta de la Dodge casi toda la final. En cuarto lugar culminó Leandro González (Chevrolet), aventajando en poco más de un segundo a Thomas Pozner (Dodge).

Más atrás cruzaron la bandera de cuadros: 6º Benjamín Anton, 7º Gustavo Tadei (hijo), 8º Luca Demarco, 9º Lucas Guerra y 10º Facundo Ledesma. Juan Pablo Guiffrey tuvo que abandonar con desperfectos mecánicos en la vuelta 5 y Francisco Luengo, uno de los animadores del campeonato, hizo lo propio un par de giros después.