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Luis de La Fuente sacó chapa con España: "Tenemos a los seis mejores del mundo"

Luis de La Fuente se mostró confiado de cara al Mundial, aunque reconoció que llegar como uno de los candidatos no garantiza nada.

9 de junio 2026 · 18:53hs
Luis de La Fuente Castillo también destacó a Dani Olmo: Está en un momento fantástico de confianza con nosotros.

Luis de La Fuente Castillo también destacó a Dani Olmo: "Está en un momento fantástico de confianza con nosotros".

Luis de La Fuente Castillo, entrenador de la selección de España, dejó en evidencia su tranquilidad con el nivel y conformación del equipo, en los amistosos previos al comienzo de la Copa del Mundo. A su vez, remarcó que en las posiciones interiores del mediocampo tiene, quizás, a los seis mejores jugadores del mundo.

También destacó a Dani Olmo, futbolista de Barcelona, por encima de todos: "Está en un momento fantástico de confianza con nosotros. Seguro que este Mundial también tendrá un papel estelar".

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha. Ciclista repidió lo que pasó en su institución.

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"Además tenemos la posibilidad de utilizarlo en banda, entonces seguro encontraremos un hueco y nos dará mucho, como nos dio en la última Eurocopa", agregó el técnico español en conferencia de prensa sobre el catalán. Olmo viene de ser la figura excluyente del seleccionado en la Euro de 2024, en la cual aportó tres tantos, siendo el goleador de la competencia, y dos asistencias para levantar el trofeo ante Inglaterra.

La cautela de Luis de La Fuente Castillo

Por otro lado, De La Fuente exhibió cierta cautela en relación al mote de candidato que posee su equipo en la antesala del Mundial: "La valoración de estos especialistas es un reconocimiento a una tarea, a un trabajo hecho, a un mérito que se han ganado a pulso estos jugadores, por eso es el reconocimiento, pero el que te reconozcan como candidato no garantiza nada". Asimismo, agregó: "Sabiendo, además, que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra".

"Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y en nuestra forma de jugar, estamos convencidos de que esta idea nos va muy bien, pero también a la vez somos lo suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones, un grupo muy potente, con las mismas capacidades que nosotros", reforzó el entrenador. Así, focalizó la atención en realizar un buen trabajo interno, afrontar cada partido con total compromiso y pelear hasta el final para hacer un buen papel en la cita mundialista.

Luis de la Fuente Castillo España Mundial 2026 Fútbol
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