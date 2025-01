Luciano Vicentín se recupera de una lesión mientras proyecta el 2025

El jugador de 24 años inició el año con una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas. “Me tocó arrancar el 2025 lesionado”, lamentó. A su vez, siguió: “Tengo un edema óseo en la rodilla. Los dolores en la zona comenzaron durante los últimos partidos con el equipo antes de Navidad. Recuerdo que jugué los últimos tres partidos con un pequeño dolor que, si bien estaba, me permitía jugar porque lo sentía como una molestia normal. Durante el año solemos tener este tipo de molestias pero en el último duelo la rodilla se me hinchó y tuve que recurrir a estudios para detectar de que se trataba. Se detectó un poco de cartílago roto también así que estoy en pleno proceso de recuperación. Ni siquiera he ido al banco en estos primeros días de enero”.

vicentín.jpg El punta receptor Luciano Vicentín habló con UNO acerca de sus objetivos, la lesión en su rodilla, la recepción del vóley en Polonia y las aspiraciones

Volver a la cancha

“Quiero recuperarme y volver a la cancha lo antes posible. Ese es mi objetivo personal por estos días”, cerró el tema de su mejoría en una de sus rodillas.

A pesar de la lesión, Vicentín se muestra optimista respecto a su desempeño en Polonia, país que tiene una de las mejores ligas de vóleibol en Europa. “Con el club (Jastrzbski Wgiel) cerramos muy bien el 2024. Rompimos un récord en la fase regular de la liga al haber conseguido la mayor cantidad de puntos que algún equipo alguna vez consiguió”, destacó el paranaense.

“La verdad que estamos muy contentos por eso. Los objetivos para este año serán similares a los del 2024. Tratar de ganar todo lo posible, seguir punteros en PlusLiga (Liga de Polonia), intentar ganar la Copa de Polonia, que todavía estamos en competencia, y llegar a la final de la Champions League. Peleamos todos los frentes porque el club demanda eso. Es uno de los más importantes del Viejo Continente”, dijo.

Para Luciano Vicentín es el segundo club polaco de su carrera. En la temporada 2020-21 vistió los colores del BBTS Bielsko-Biaa de la Segunda División de Polonia. Fue su primera incursión en el vóley del Viejo Continente.

Actualmente forma parte del Jastrzbski Wgiel, multicampeón polaco que tiene de entrenador al argentino Marcelo Méndez.

Allí, en tierras polacas, Vicentín se siente cómodo. “Me siento muy bien en Polonia. Estoy muy bien acompañado porque hay algunos extranjeros en el equipo y, sobre todo, el staff técnico es netamente argentino excepto uno”, contó.

Con respecto al idioma, expresó: “Se me hace familiar porque ya jugué y lo estudié hace cuatro años. Entonces, más o menos un poco de idea tengo. Además, el hecho de vivir acá y escuchar el idioma todos los días algo de aprendizaje te deja. Si bien no hablo perfecto lo puedo entender bastante así que no tengo problemas con eso”.

"Acá el vóley se siente un montón"

A su vez, el punta receptor paranaense se sorprendió por la pasión que despierta el vóley en Polonia. “La verdad que el deporte acá es top. Diría que algo similar a lo que sucede en Argentina con el fútbol. Acá el vóley se siente un montón y se lo sigue a todos lados. Todo el mundo conoce los jugadores de los principales equipos”.

“Si bien donde nosotros vivimos es un pueblo chico, la gente te pide fotos en la calle. No solo en el pueblo, sino también en otras partes de Polonia la gente te reconoce. Tengo la suerte de jugar con algunos jugadores que integran la Selección de Polonia y son prácticamente super estrellas. Todo el mundo los conoce después de cada partido solemos esperar una o dos horas para irnos porque ellos se quedan firmando autógrafos, sacándose fotos y hablando con los fanáticos”, destacó Luciano.

Aunque todavía no se conocen los planes de la Selección Argentina para este 2025 por el simple hecho de que no se confirmó la continuidad de Marcelo Méndez y su staff al frente del combinado Albiceleste, Vicentín se mostró ansioso por volver a vestir la camiseta de su país: “Se renuevan las esperanzas con la Selección Argentina. Uno entrena todos los días con ese objetivo. Juego para tratar de llegar a la Selección de la mejor manera. Ojalá esto se resuelva pronto porque tenemos una camada de grandes jugadores”, cerró Vicentín desde Polonia.