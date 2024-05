Luciano Vicentín: "El objetivo es entrar a los Juegos Olímpicos"

Argentina actualmente se ubica en la sexta posición, pero saltaría a la segunda ubicación ya que cuatro de los cinco equipos que aparecen por encima en la tabla de posiciones ya están clasificados a París (Polonia, Estados Unidos, Japón y Brasil). Italia aparece como tercera mejor rankeada y pasa directamente al primer lugar en la puja por los JJ.OO. 2024. La Albiceleste tendrá que defender a capa y espada su “segundo puesto”.

Para esto el equipo de MarceloMéndez deberá tener una buena actuación en la fase regular de la VNL y, de esa manera, conservar su lugar en el ranking. El director técnico eligió 29 nombres que estarán a disposición para las tres semanas de competencia de la Selección en la Liga de Naciones que jugará del 21 al 26 de mayo en Río de Janeiro, Brasil; del 4 al 9 de junio en Ottawa, Canadá, y del 18 al 23 de junio en Liubliana, Eslovenia.

Luciano Vicentín 1.jpg Luciano Vicentín: "El objetivo es entrar a los Juegos". Prensa: FeVA.

El paranaense Luciano Vicentín fue incluido dentro de la lista de 29 convocados para buscar la clasificación a París 2024 luego de sus grandes actuaciones en el Viejo Continente que le validaron la convocatoria. Durante su charla con UNO, puntualizó: “El objetivo primordial del grupo es entrar a los Juegos Olímpicos. Luego tenemos otras cosas en mente pero lo principal es clasificar”.

En relación con ello, el punta receptor con pasado en Paracao hizo hincapié en la importancia de volver a reunirse con los de su nacionalidad. “Volví a entrenar al Cenard con amigos y compañeros y la sensación es de total felicidad. La diferencia de entrenar con compañeros de todas la nacionalidades y pasar a entrenar con gente de tu mismo país, cultura, lenguaje sin duda me llena mucho”, dijo Vicentín.

El primer week de Argentina será en Río de Janeiro. El 21 de mayo a las 17.30 enfrentará a Japón en el inicio de una seguidilla de 14 partidos. “Se viene el primer weekend en Río y las expectativas son muy buenas”, sentenció.

“Vamos en búsqueda de la clasificación a los Juegos y sabemos que cada partido suma para el ranking. Tenemos unos partidos amistosos de preparación en Misiones y luego viajamos a Río para enfocarnos en la VNL”, agregó.

En la serie de dos amistosos, Argentina será rival de Cuba. El primero se jugará el viernes 17 de mayo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), en la ciudad de Posadas; y el segundo está previsto al día siguiente, sábado 18, en el Polideportivo Municipal Mundialista de la ciudad de Montecarlo.

“La posición que tenemos en el ranking es muy buena para clasificar pero no podemos confiarnos y jugar cada partido como si fuese una final, la mentalidad de este equipo fue así siempre”, dijo el paranaense en relación a los choques decisivos y las chances de Argentina para clasificar.

Su presente

El entrerriano de 24 años actualmente defiende la camiseta del Ziraat Bankas S.K. de Turquía, una potencia del vóleibol en el Viejo Continente. “En Turquía no tuve una buena experiencia. Fui a un equipo muy bueno, seguramente de los mejores del mundo y perdimos en semis de Champions lamentablemente”, dijo y agregó: “En lo personal no tuve mucho ruedo ya que algunas semanas antes del inicio de la temporada el club firmó a Matthew Anderson, uno de los mejores jugadores de la historia según mi punto de vista, que desafortunadamente juega en mi misma posición. Por suerte pude tener una gran relación con el y con Oreol Camejo, otro experimentado jugador y de lo mejores del mundo, los cuales me ayudaron mucho y me enseñaron cosas que serán esenciales en mi futuro”.

“La temporada siguiente voy a volver a Polonia. El club aún no lo hizo oficial pero estoy contento por regresar a la liga más competitiva del mundo”, cerró.

Convocados

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Matías Giraudo Escurra, Ezequiel Vázquez, Pablo Urchevich.

Opuestos: Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Manuel Balague.

Centrales: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Maciel, Imanol Salazar, Nahuel García.

Puntas: Ezequiel Palacios, Facundo Conte, Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Jan Martínez FranchI, Manuel Armoa Morel, Nicolás Méndez, Lucas Conde, Mauro Zelayeta, Germán Gómez.

Líberos: Santiago Danani, Tobías Scarpa, Franco Massimino, Federico Trucco.

Fixture: Argentina ante Japón (21 de mayo a las 17.30).

Brasil-Argentina (23 de mayo a las 21).

Argentina-Alemania (25 de mayo a las 17.30).

Argentina-Irán (26 de mayo a las 17).