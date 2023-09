Lucía Almada debutó en Primera con 16 años.

Hablar de Lucía es hablar de futuro. La entrerriana incursionó en el mundo del fútbol desde muy pequeña y no para de crecer.

Almada debutó en el Furgón

Con tan solo 12 años debutó en la cuarta categoría del fútbol argentino, en las filas de Unión de Santa Fe. Donde jugó cinco temporadas, dejando un registro destacado de 62 partidos y 45 goles.

Luciendo la 10, con una mentalidad y disciplina únicas, una carrera digna de una futbolista consagrada y siendo convocada recurrentemente a la Selección Argentina Femenina Sub 17, Lucía Almada escala rápidamente en el fútbol profesional de nuestro país y es una de las grandes promesas emergentes.

UNO se contactó con la delantera del elenco de Villa Lynch y en el diálogo expresó sus sensaciones ante esta nueva realidad.

“Llegar a UAI Urquiza es algo muy lindo, es un gran avance para mí a nivel futbolístico y personal. La verdad que estoy muy contenta de formar parte de este club tan grande, era uno de mis objetivos. Así que hoy estoy disfrutando mucho de este nuevo desafío”, comentó la delantera.

Lucía dejó ver su emoción al referirse a su debut con la camiseta del Furgón: “El debut fue algo que estaba esperando, tenía muchas ganas y a la vez mucha intriga de saber cuándo me iba a tocar. Fue un momento muy lindo que no me voy a olvidar nunca y ojalá haya sido el principio de un largo camino con UAI”.

Para la joven nacida en Paraná, jugar profesionalmente es parte del sueño: “La verdad que sí, hoy estoy cumpliendo un sueño. Porque jugué toda mi vida al fútbol y siempre lo hice con el objetivo de jugar de manera profesional y hoy lo estoy logrando”.

“La adaptación se me viene dando bastante bien, gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico. Si bien el cambio es muy grande en varios aspectos y todavía no estoy del todo adaptada, yo creo que con el tiempo me voy a terminar de adaptar muy bien”, agregó Almada.

En cuanto a sus objetivos, los tiene bien claros. Seguir creciendo y ser parte de los logros del equipo: “En esta nueva etapa, mi objetivo es seguir mejorando, aprendiendo y poder ganar minutos en Primera. Por otro lado, me gustaría que el equipo logre conseguir el torneo local, que es algo que buscan hace mucho tiempo”.

Lucía Almada llegó de muy pequeña a Unión de Santa Fe, donde se acrecentó en sus valores personales, futbolísticos y lo que cuesta tomar decisiones, aunque estas representen algo más grande: “En Unión aprendí muchas cosas, en lo futbolístico y lo personal. También aprendí lo que era ser parte de un equipo femenino por primera vez y todo lo que eso conlleva, creo que en todos esos años me fui formando para hoy poder estar donde estoy”.

“Fue muy difícil irme del club, más que nada por el cariño tan grande que le tenía y por lo cómoda que estaba ahí. Pero el fútbol es así, siempre hay que seguir buscando nuevos desafíos, aprovechando oportunidades y yo tenía una que no quería dejar pasar”, siguió.

Cerrando, la entrerriana reconoció que todo se fue dando de acuerdo a los pasos dados y siempre con el apoyo de su familia: “Por suerte, en estos años me pasaron cosas muy lindas que no me esperaba. Conseguí muchas cosas y viví experiencias muy lindas con el fútbol. Pero creo que todo se dio como se tenía que dar y estoy muy feliz de todas las oportunidades que tuve hasta ahora”.

“Tuve la suerte de que mi familia siempre me apoyara, desde que soy chiquita. Siempre vivieron el fútbol conmigo, así que para ellos es algo muy lindo que hoy esté cumpliendo uno de mis sueños. Lo viven de la misma manera que yo y son muy importantes para que hoy pueda estar donde estoy”, finalizó.