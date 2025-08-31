Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) finalizaron en el último lugar en el Torneo Argentino de Selecciones A Sub 16, que se disputó en Córdoba. Tanto el equipo de Damas como el de Caballeros perdieron todos sus partidos y finalizaron octavos.
Los seleccionados de la Federación Entrerriana de Hockey finalizaron últimos
En Córdoba, los equipos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey quedaron en lo más bajo del Torneo Argentino de Selecciones A Sub 16.
El conjunto femenino finalizó en la cuarta ubicación en la Zona B, tras caer 5 a 0 con la Asociación Amateur de Buenos Aires, 3 a 1 con la Asociación Sanjuanina (gol de Delfina Cuscueta Klocker) y 2 a 0 con la Asociación Tucumana.
En las semifinales del reposicionamiento se enfrentaron con la Asociación Mendocina, que las goleó 5 a 2. Guillermina Dramasco y Delfina Cuscueta Klocker marcaron los goles del elenco Panzaverde.
Mientras que en el duelo por el séptimo y octavo puesto cayeron 1 a 0 ante la Asociación Santafesina. Además de finalizar últimas, descendieron de categoría.
Por su parte, el cuadro masculino de la FEH, que integró la Zona B, perdió 6 a 2 con la Asociación Tucumana (goles de Faustino Falco y Simón Mountford), 1 a 0 con la Asociación Litoral y 4 a 1 con la Asociación Salteña (gol de Faustino Falco).
En las semifinales del reposicionamiento se enfrentaron con la Asociación Mendocina, que los aplastó 6 a 1. Faustino Falco fue el autor del gol del honor.
Mientras que en el duelo por el séptimo y octavo puesto se midió con la Asociación Salteña, que lo superó 3 a 2. Augusto Gómez Robles y Joaquín Vich anotaron los tantos. A diferencia de las chicas, los varones, pese a que también terminaron últimos, no descendieron ya que no existe una división B en esa categoría.