Los seleccionados de la Federación Entrerriana de Hockey finalizaron últimos

En Córdoba, los equipos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey quedaron en lo más bajo del Torneo Argentino de Selecciones A Sub 16.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey tuvieron un torneo para el olvido.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) finalizaron en el último lugar en el Torneo Argentino de Selecciones A Sub 16, que se disputó en Córdoba. Tanto el equipo de Damas como el de Caballeros perdieron todos sus partidos y finalizaron octavos.

El conjunto femenino finalizó en la cuarta ubicación en la Zona B, tras caer 5 a 0 con la Asociación Amateur de Buenos Aires, 3 a 1 con la Asociación Sanjuanina (gol de Delfina Cuscueta Klocker) y 2 a 0 con la Asociación Tucumana.

En las semifinales del reposicionamiento se enfrentaron con la Asociación Mendocina, que las goleó 5 a 2. Guillermina Dramasco y Delfina Cuscueta Klocker marcaron los goles del elenco Panzaverde.

Mientras que en el duelo por el séptimo y octavo puesto cayeron 1 a 0 ante la Asociación Santafesina. Además de finalizar últimas, descendieron de categoría.

Por su parte, el cuadro masculino de la FEH, que integró la Zona B, perdió 6 a 2 con la Asociación Tucumana (goles de Faustino Falco y Simón Mountford), 1 a 0 con la Asociación Litoral y 4 a 1 con la Asociación Salteña (gol de Faustino Falco).

En las semifinales del reposicionamiento se enfrentaron con la Asociación Mendocina, que los aplastó 6 a 1. Faustino Falco fue el autor del gol del honor.

Mientras que en el duelo por el séptimo y octavo puesto se midió con la Asociación Salteña, que lo superó 3 a 2. Augusto Gómez Robles y Joaquín Vich anotaron los tantos. A diferencia de las chicas, los varones, pese a que también terminaron últimos, no descendieron ya que no existe una división B en esa categoría.