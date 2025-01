Los referentes del padel tuvieron su gran tarde en Paraná

El padel paranaense en una foto

padel.jpg Los referentes del padel todos juntos en Paraná. Sebastián Benitez / UNO

El formador Pablo Irigoitia, que se fue a vivir a Italia para seguir en el deporte, habló con UNO y dijo: “Sí, hermoso, la verdad que una idea fantástica, coincidiendo con varios estamos aquí en Argentina, aprovechando la fiesta y visitando a la familia. Una idea maravillosa porque la verdad que sinceramente tener hoy todos juntos es lindo. Son referentes que hoy actualmente están jugando aquí en Argentina y otros que están dando vuelta por el mundo de la mejor manera. Que nos encontremos para traer un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y para que la gente vea y disfrute con un día fantástico en un complejo hermoso, así que más no se puede pedir.

“Actualmente estoy en Italia y se ve, se tiene mucha información de lo que actualmente se está haciendo en Argentina. Está muy bien, las estructuras han mejorado muchísimo en cuanto a lo que es el complejo, los complejos, las canchas y el nivel, Argentina siempre tiene un nivel muy bueno. Obviamente que España está haciendo un trabajo muy fuerte e Italia también y se está viendo también en otras partes del mundo como Francia, Brasil, Paraguay, cómo están apostando a un crecimiento. Pero bueno, Argentina es Argentina, el talento está. Faltaba mejorar las canchas, tener mejor estructura, que lo estamos logrando y seguir por esta vía, con el apoyo que se le da a los menores, que yo lo veo que en otras partes del mundo por ahí cuesta. Aquí en Argentina, gracias a Dios, estamos teniendo una buena camada”, manifestó Pablo Irigoitia.

En tanto, una verdadera exponente de la actualidad del padel mundial es Aranzazu Osoro Ulrich sobre estar jugando un rato en Paraná aseveró: “la verdad es que sí es hermoso; estamos acá todos juntos y es la primera vez que coincidimos todos juntos ahora en enero. Es un placer estar con tanta gente buena, no sólo a nivel profesional, sino a nivel personal.

“Siempre estuve con todos, pero por separado, y esta vez creo que junta tanto a las leyendas como a las jóvenes promesas en un solo día, así que es un día muy especial para el paranaense.

En cuanto a lo deportivo su 2024 comentó: “Creo que fue un año que fue de menos a más, empecé el año con bastante altibajo, terminé el año muy bien, jugando muy bien, con mucha confianza, y creo que eso quiere decir una sola cosa, que hicimos las cosas bien mi equipo y yo”.

“Me quedo hasta el sábado en Paraná, me gustaría quedarme unos días más, pero bueno, el calendario y la pretemporada no me lo dejan”, aseveró la paranaense.

Finalmente Valentín Santana, que es una joven promesa y va por el mismo camino que sus referentes, dijo: “Es lindo estar acá. Yo a todos los chicos los conozco, Pablo (Irigoitia) fue uno de mis profesores, uno de los primeros y Matías (Rivera) fue mi primer profesor, poder haber llegado a jugar con ellos me pone muy contento y orgulloso del trabajo que he hecho durante varios años que vengo entrenando en este deporte”.

“El compartir la cancha es algo lindo, con los chicos ya venimos jugando y la pasamos bien, ya tenemos una relación de amistad con los chicos”, aseveró.

En lo que se refiere al deporte en la región dijo: El padel local está creciendo muchísimo, gracias a la gente que ha trabajado en las asociaciones pasadas, ha crecido muchísimo, yo cuando arranqué a jugar eran pocos y ahora hay mucha gente nueva que se apasiona por el deporte”,

Luego completó: “Yo estoy jugando ahora actualmente en Primera, ya hace un año y medio más o menos que vengo jugando en Primera categoría”.