Los Pumas mejoraron, pero cayeron en la última pelota con Inglaterra

La incógnita, entonces, pasaba por saber si la defensa argentina sería suficiente para evitar el tanto de la victoria inglesa. Estuvo a un minuto, pero recibió el try que decretó la victoria visitante por 22-17. La segunda en fila, aunque los Pumas fueron un poco mejores que la semana pasada. No alcanzó.

Felipe Contepomi tras la derrota de Los Pumas: “No hay excusas”

Felipe Contepomi, entrenador de los Pumas, también dejó sus impresiones tras la derrota ante Inglaterra en San Juan: “Frustración, porque creo que en el segundo tiempo no pudimos salir de nuestro campo, no pudimos desplegar mucho. Obviamente, por errores nuestros. Les dimos muchos penales, muchos de ellos innecesarios. Que llegue al final duele más. Pero más allá del resultado creo que no pudimos nunca entrar en nuestro juego, por errores nuestros. Con lo cual, no hay excusas“.

Contepomi continuó: “Erramos muchas oportunidades donde quebramos, y nos faltó el último pase. No sé si fue tan eficiente. El primer tiempo fue más parejo, de ida y vuelta de los dos. Donde ellos atacaron por momentos bien y pudimos defendernos. Después, cuando atacamos, también tuvimos alguna que otra oportunidad. Pero creo que mucho por laburar. Porque en cuanto a precisión tampoco fuimos tan precisos“.

Julián Montoya: “Una frustración enorme”

El capitán de los Pumas habló con ESPN tras el encuentro y fue muy autocrítico con la actuación del equipo. “Una frustración enorme. En el segundo tiempo no pasamos la mitad de la cancha. La defensa por momentos era buena, pero la terminábamos empatando con un penal fácil. Tenemos que ser mejores, mirar para adentro, ser honestos. A este nivel no podés defender así y entregar penales tan fáciles”, dijo Montoya. Y añadió: “Las que tuvimos las facturamos y quedamos arriba. Pero en el segundo tiempo no pasamos mitad de cancha. Inglaterra es un gran equipo. Se alimentan de los errores que hicimos nosotros. Ahí tenemos que ser mejores ya”, aseguró.

De cara al futuro -queda un partido con Uruguay en esta ventana de julio-, Montoya agregó. “Es confiar en lo que hacemos. Cuando lo hicimos no podían pasar. Son penales evitables. En lo que depende de nosotros tenemos que ser mejores. La autocrítica siempre es profunda. Cuando perdés es más. Ganamos y perdemos juntos. Somos un equipo. A seguir laburando”.