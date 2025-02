Los Pumas 7, invictos en la primera jornada de Vancouver.

Los Pumas 7 arrancaron el Seven de Vancouver con dos victorias. La acción continuará este sábado, desde las 17.20, ante Francia para cerrar la fase de grupos.

Los Pumas 7 comenzaron su participación en el Seven de Vancouver con el pie derecho y se posicionaron como líderes de la Zona A tras vencer a Kenia (24-0) y a Gran Bretaña (19-14). La acción continuará este sábado, cuando a partir de las 17.20 enfrenten a Francia para buscar sellar la clasificación a cuartos de final.

En su primera presentación en Vancouver, Los Pumas se enfrentaron con Kenia. El seleccionado nacional fue muy sólido en todas las líneas y a los keniatas se les dificultó mucho quebrar la defensa argentina. El primer parcial finalizó 17-0, producto de un hattrick de Marcos Moneta y una conversión de Joaquín Pellandini, mientras que en la segunda mitad, sumando el aire de los recién ingresados, Joaquín Pellandini sentenció el encuentro con un try convertido para dejar las cosas 24-0. Un aspecto muy positivo del partido fue el regreso de Alejo Lavayén, quién ingresó en el complemento y se lo vio muy activo tanto en ataque como en defensa. Recordemos que no jugaba desde diciembre de 2023, cuando sufrió una dura lesión en la rodilla en el Seven de Dubai.