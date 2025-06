Los atletas del CAE tuvieron una feliz experiencia en el Nacional U18

El testimonio de los juveniles del CAE

“Más allá del resultado fue una experiencia increíble. Siempre que competimos es algo único”, sintetizó Vázquez, a modo de prólogo, en el inicio de su diálogo con Ovación. Luego añadió. “Las sensaciones no estuvieron como queríamos. Aspiraba finalizar con el primer puesto, pero hice lo que pudimos, di todo, me adapté a las condiciones porque también el clima influyó en la competencia. Di el 100 por ciento”.

María José Luciano, por su parte, observó el podio de cerca. Redondeó una gran competencia al concluir en el cuarto lugar de la final de la prueba de salto con garrocha. Obtuvo su mejor marca finalizar al elevarse a 2,30 metros de altura.

“Estoy muy contenta por la experiencia en general Y no tan conforme con la competencia que hice”, aclaró. Luego profundizó: “Hay días que estás más iluminado y decís, ‘puedo con todo’, y otros días te bloqueas. Lo bueno es que todo suma como experiencias y es también práctica para buscar esos detalles que me permitirá progresar. Después el viaje en sí estuvo muy lindo, la experiencia de estar con todos los chicos del equipo fue muy linda. Eso sumó mucho”.

Atletismo CAE 2.jpg Los atletas del CAE compartieron la experiencia vivida en Mar del Plata. UNO / Matías Larraule

Por su parte, Lucrecia Godoy finalizó en el cuarto lugar en la final de la prueba de 1.500 metros llanos. “Fue una experiencia muy linda”, describió la semifondista que llegó a La Costa Atlántica con lo justo desde el aspecto físico. “Me estaba recuperando de unas contracturas originadas por sobrecarga muscular. Asimismo pude llevar bien la prueba ya que la contractura me permitió competir”, relató.

Siguiendo en la misma línea, agregó: “Tenía miedo de no poder correr. De hecho el plan inicial era formar parte de las pruebas de 1.500 y 800 metros y solamente pude competir en 1.500 metros, con dolor. Días previo a la competencia estaba en las últimas porque pensé que no iba a poder correr, la cabeza me jugaba y me decía, ‘no vas a poder’, pero al final los kinesiólogos me transmitieron tranquilidad al asegurar que iba a poder competir. Por suerte la cabeza cooperó. Me exigí por demás y por suerte se dio un gran resultado”, calificó.

Mar del Plata los marcó

Esta competencia marcó el estreno de Godoy en un nacional juvenil. “Estuvo re lindo, se hizo re llevadero el viaje y Mardel es una ciudad hermosa para ir a competir y para estar. Anteriormente había competido en Mar del Plata, pero este es otro nivel. Es una categoría más competitiva, cambian las pruebas. Me estoy adaptando a nuevas experiencias”, narró.

Majo Luciano se midió en este nivel y en esta categoría por segunda vez. “Esta experiencia fue muy diferente a la del año pasado”, indicó. “La anterior había sido en Concepción del Uruguay, nos hospedamos en unas habitaciones que hay en la pista y los que son de la ciudad durmieron en sus domicilios. En esta oportunidad viajamos todos juntos a Mar del Plata. Convivimos en el mismo lugar, en las pistas nos manejamos todos. Fue algo nuevo para mi. Sumó muchísimo”, argumentó.

“Siempre vivo los torneos de la misma manera, siempre buscando dar lo mejor”, señaló Máximo Vázquez. “El Decatlón, es una disciplina en la que estamos permanentemente en la pista. Desde ese lado la experiencia se disfruta bastante. Después aspiraba a ganar la prueba porque en la temporada pasada había finalizado segundo”, recordó.

Al Iberoamericano U18 de Atletismo

El segundo puesto en las pruebas combinadas lo dejó con un sabor agridulce. No obstante, días después recibió una noticia que modificó su semblante. El puntaje cosechado en el Nacional lo depositó en la segunda edición del Campeonato Iberoamericano que se celebrará en julio en Asunción, Paraguay.

“Estaba a la espera de la confirmación. Al competir en el exterior no sabíamos si Argentina iba a presentar equipo completo. El lunes me comunicaron que estaba dentro de la delegación. Estoy súper contento por la experiencia que viviré. Formaré parte de un torneo donde habrá muchísimo nivel y seguramente serán más complicadas las oportunidades de ingresar a un podio. De todos modos iré a disfrutar”.

El tridente Albinegro dejó atrás la positiva experiencia deportiva en Mar del Plata para observar el horizonte. “Mi meta es seguir entrenando y buscar superar mis marcas”, apuntó María José Luciano. “La idea es seguir mejorando y poder encontrar el enfoque para ingresar en el podio nacional”, apuntó Lucrecia Godoy. “Quiero llegar en óptimas condiciones al Iberoamericano. En el Nacional tuve algunas molestias musculares. Y continuar entrenando para las próximas competencia”, cerró Vázquez.