Los All Blacks aplastaron a Italia por 96-17

Los All Blacks, tras un mal arranque en el Mundial, fueron superiores ante los italianos. Ahora Nueva Zelanda espera por la clasificación el jueves.

Los All Blacks mostraron su potencia.

El seleccionado de Nueva Zelanda venció este viernes a Italia por 96 a 17, por la cuarta fecha del Grupo A del Mundial de Rugby, celebrado en Francia, y quedó cerca de clasificar a cuartos de final. El cotejo, que tuvo lugar en el estadio Parc Olympique Lyonnais de Lyon, fue parejo hasta el primer cuarto de hora, con un marcador de 10-3 favorable a los All Blacks, producto del try sellado por Will Jordan (6m. PT) y la conversión de Richie Mo'unga (8m. PT).