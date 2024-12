Los 10 momentos del rugby argentino en el 2024.

Paraná volvió a brillar con el Seven del Plumazo

La ilusión de los Juegos Olímpicos y la renovación de Santiago Gómez Cora

La ilusión de la buena actuación de principio de año en el seleccionado de seven se trasladó a París por una medalla en los JJ.OO. El seleccionado de seven comenzó con un triunfo ante Kenia por 31-12 y lo siguió otro ante Samoa por 28-12, sin embargo ese andar se desdibujó y en el cierre del grupo cayó ante Australia 22-14. Francia hizo estallar el sueño de medalla con un gran primer tiempo y un 26-14 que dejó a los argentinos con la clasificación por el 5° puesto. Otra caída, esta vez ante Nueva Zelanda 17-12 le envió a jugar por el 7° puesto ante EE.UU. a quien vencieron 19-0. El entrenador, Santiago Gómez Cora, sin embargo, renovó la conducción del plantel y seguirá ligado hasta el 2028 y tendrá la difícil misión de renovar el plantel.

Felipe Contepomi asumió en Los Pumas y le ganó a las 3 potencias del hemisferio sur

Los Pumas tuvieron el debut de Felipe Contepomi en este 2024 al frente de la nave insignia nacional y en su primer año se dio un gusto que nadie había podido: le ganó a las 3 potencias del hemisferio sur en el Rugby Championship y se anotó su primer récord al frente del equipo. El primer gran golpe fue el triunfo 38-30 a los All Blacks en Wellington, lo siguió una goleada en la cancha de Colón de Santa Fe ante Australia por un histórico 67-27, el resultado más abultado ante un equipo del Tier 1, y se coronó con un ajustado triunfo ante los bicampeones mundiales, los Springboks, por 29-28 en Santiago del Estero. En su primer año culminó el 2024 con un balance de seis victorias y seis derrotas.

Dogos XV se consagró campeón del SRA

Los Dogos cordobeses se consagraron campeones del Super Rugby Américas en una final emocionante al vencer a Pampas por 37-23 en una desbordante cancha del CASI El equipo mediterráneo obtuvo de esta manera su primer título en el torneo. El camino no fue fácil en la etapa regular donde finalizó en el 2° puesto con ocho triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo que capitaneó Franco Molina en semifinales tuvo que sortear a Yacaré XV y le pudo ganar recién en muerte súbita 17-14 con un penal de Juan Bautista Baronio que se vistió de héroe en la noche de Tala Rugby Club. Para 2025 se sumarán Los Tarucas, la franquicia con sede en Tucumán que le dará mas color a un torneo que crece año a año.

Chocobares y Mallía super campeones con Toulouse

Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares metieron un doblete histórico. Se consagraron campeones del Top 14 con Toulouse luego de derrotar por 59-3 en la final a Bordeaux, y de esta forma cerraron con broche de oro una excelente temporada, en la cual consiguieron los dos máximos títulos a los que podían aspirar.

Además de la competencia doméstica se le suma la coronación en mayo de la Champions Cup, en la cual el combinado francés, con la presencia de los dos jugadores argentinos, derrotó por 31-22 a Leinster en el duelo decisivo y sumó su sexto título en la competencia, para continuar siendo el máximo ganador de la misma.

El Club de los 100: Montoya y Matera ingresaron al centenar de caps con Los Pumas

Marcas que son para pocos y aquellos que lo logran quedan en la historia del rugby argentino, porque ser centurión de Los Pumas no es fácil. La friolera de 100 partidos con el seleccionado nacional sumó dos nuevos nombres a los dos que ya tenía. Pablo Matera lo hizo en la revancha ante Francia por la ventana de julio en Vélez con triunfo 35-23 y Julián Montoya sacó el carnet en el abultado triunfo ante Australia por 67-27.

Ahora acompañan a Agustín Creevy y Nicolás Sánchez, y en el 2025 tienen posibilidad de poder llegar a este reducido grupo cuatro jugadores más.

Tucumán Lawn Tennis y Alumni los grandes campeones

En el rugby argentino hubo dos grandes ganadores: Tucumán Lawn Tennis y Alumni. Los primeros se quedaron con la triple corona al obtener el Regional del NOA, Torneo del Interior y Nacional de Clubes y los de Tortuguitas obtuvieron el torneo de la URBA.

La llegada de Nicolás Sánchez revolucionó el rugby tucumano y especialmente a Tucumán Lawn Tennis. El 24 de junio del 2024, el cachorro volvió a vestir la camiseta de los Benjamínes y desde allí fue todo positivo. Primero con el título del Torneo Regional del NOA con victoria en la final ante Tucumán Rugby por 13-10. Lo siguió la consagración en el Torneo del Interior ante Córdoba Athletic con triunfo 24-15. El corolario trajo la final del Nacional de Clubes y en su casa logró la triple corona al vencer en el partido definitorio a Alumni por 22-17.

Por el lado de Alumni, volvió a ser campeón después de seis años y en una final emocionante ante su clásico rival Alumni se impuso a Belgrano por 20-17 en muerte súbita con un soberbio drop de Joaquín Diaz Luzzi. De esta manera sumó su séptimo título vernáculo a las vitrinas de Tortuguitas y finalizó el año en lo más alto del rugby porteño. La temporada arrancó con 5 triunfos y los vaivenes le dieron el aire suficiente para llegar a semifinales y vencer al último campeón, el SIC, por 30-21. Momentos de buen juego, jugadores que demostraron un gran nivel a lo largo del año y personalidad en los dos partidos definitorios fueron herramientas que construyeron el camino al éxito.

Sánchez y Cubelli volvieron a los clubes donde se formaron

El 2024 marcó la vuelta de dos jugadores que brillaron con Los Pumas y ahora tocó devolver todo lo que se aprendió en una extensa carrera en el exterior. Nicolás Sánchez regresó al club que lo formó, Tucumán Lawn Tennis y lo hizo con bombos y platillos, ya que los benjamines arrasaron en cuanto torneo se les puso por delante. El apertura se consagró campeón del Regional del Noa, el Torneo del Interior y el Nacional de Clubes y cerró un año a puro festejos.

El medio scrum llegó a Belgrano y le dio un soplo de aire fresco al equipo que volvió a disputar una final de la URBA después de cinco años. Tomás Cubelli tuvo su regreso triunfal ante CUBA con un 30-22 y se destacó a lo largo de la temporada.

Las Yaguaretés se quedaron con el Oro en el Sudamericano de Lima

Histórico triunfo ante Brasil por 19-10 y Oro en el Sudamericano de Lima para un equipo que nunca baja los brazos y siempre va por más. El esfuerzo rindió sus frutos en Las Yaguaretés que obtuvieron por segunda vez consecutiva el título y con la consagración consiguieron la clasificación para el World Rugby Challenger Series 2025 y a los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Los retiros internacionales de Agustín Creevy y Gastón Revol

Los seleccionados de XV y juego reducido le dijeron adiós a dos emblemas en sus equipos. Por un lado Agustín Creevy se retiró de Los Pumas y Gastón Revol se despidió de Los Pumas 7. El hooker a los 39 años alcanzó los 110 encuentros con la celeste y blanca, y jugó su último partido ante los Wallabies, en la derrota por 20-19 en el estadio de Estudiantes de La Plata, por el Rugby Championship. El primera línea argentino debutó con Los Pumas el 23 de abril de 2005 vs Japón, disputó cuatro Copas del Mundo y fue el pionero en 2023, ante Sudáfrica, que llegó a los 100 caps con la camiseta albiceleste, que incluyeron 51 partidos con la cinta de capitán y seis tries.

La despedida de Gastón Revol se dio luego de que Los Pumas 7 finalizaran su participación en los JJ.OO de París. El experimentado jugador cordobés paseó su juego por 15 años, desde aquel 3 de mayo de 2009, en el empate en 21 frente a Portugal por el Seven de Londres, donde hizo su presentación internacional en Twickenham. Estuvo en 107 torneos (el primero en llegar a 100 etapas) de los 123 que se disputaron. El Domingo Faustino Sarmiento del Seven tiene la friolera de 492 partidos,1008 puntos, 62 tries y se colgó seis veces la Medalla de Oro: Vancouver 2022, Hamilton 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024 y Vancouver 2024. También obtuvo la medalla de Plata en los JJOO Tokio 2020 y el Oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Lima 2019. En septiembre Volvió a La Tablada para disfrutar del rugby con amigos.