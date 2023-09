Lionel Scaloni: "hicimos un partido increíble"

Lionel Scaloni , entrenador de la Selección Argentina , brindó una conferencia de prensa tras la goleada por 3-0 frente a Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias: aseguró que no arriesgaron a Lionel Messi porque "no se sentía cómodo" y llenó de elogios a sus futbolistas.

"Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos", expresó el técnico de la Albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: "No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal".