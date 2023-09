Lionel Messi, en duda para el partido con Bolivia

Lionel Messi acusa una fatiga muscular que no asegura su presencia en el partido del próximo martes contra Bolivia en La Paz.

Faltaban tres minutos para el final del partido cuando el propio Lionel Messi miró al banco y pidió el cambio, siendo reemplazado por Exequiel Palacios. Para dimensionar lo extraño de esa situación se debe tener en cuenta que Leo no dejaba un partido por los puntos antes de tiempo con la Selección desde hacía nueve años, ante Nigeria, en el Mundial de Brasil 2014.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, confirmó después del encuentro que Messi había pedido el cambio y que seguramente le harían estudios. De todas maneras, poco después de esas palabras se supo que la Pulga no tiene ninguna lesión sino que el pedido de salir responde a que viene jugando un partido cada cuatro días. Su llegada a Inter Miami fue vertiginosa y desde que arribó a los Estados Unidos prácticamente no paró. Así, la decisión de pedir el cambio se centró en un futbolista que conoce su cuerpo, sabe que las Eliminatorias recién empiezan y no quiere sobre exigirse.