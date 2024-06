Lionel Messi confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos de París 2024

Lionel Messi admitió que tuvo que priorizar la Copa América 2024 por una cuestión física y que además no puede ausentarse dos o tres meses en Inter Miami.

Lionel Messi confirmó que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23, por lo cual el entrenador Javier Mascherano tendrá que buscar a otro mayor para aprovechar los tres cupos optativos, tras las confirmaciones de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, dos de los campeones del mundo en Qatar 2022.

A nivel calendario, la Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el capitán no tendrá descanso, ya que la MLS no se detiene y el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto.

Lionel Messi recordó su medalla dorada

“Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico y haberlo ganado junto a Mascherano, también. Fue una de las experiencias más lindas a nivel deportivo. El Mundial Sub-20 es otro recuerdo que no olvidaré nunca más. Fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten como yo y que lo vivan mucho porque es especial y diferente a todos”, agregó.

Esta situación es diferente a la que Messi vivió en la previa de Beijing 2008, cuando Barcelona no quería liberarlo para que pudiera formar parte del plantel olímpico. Sin embargo, el deseo de la Pulga terminó prevaleciendo, Pep Guardiola accedió a cederlo y el combinado de Sergio Batista se quedó con la medalla dorada, en gran parte por el aporte del rosarino, autor de dos goles en cinco partidos disputados (no jugó uno). Ahora, con la baja de Messi, la idea es que el arquero Emiliano Martínez pueda viajar a París, aunque todavía no tiene el permiso de Aston Villa, q