Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

El Verde derrotó como local a Urquiza de Santa Elena por 73 a 68. Ferro quedó a una victoria de coronarse campeón de la Liga Provincial.

Ferro de San Salvador dio un paso importante en sus aspiraciones por coronarse campeón de la Liga Provincial Másculina de Básquet, categoría mayores. En un estadio colmado por ambas parcialidades y envuelto en un clima de verdadera final, el Verde derrotó 73 a 68 a Urquiza de Santa Elena.

Con este resultado, el elenco de la capital del arroz se adelantó en la serie final por 2 a 1. De esta manera, los dirigidos por Luciano Correa quedaron a una victoria de levantar el trofeo.

José Luis Melchiori fue la gran figura del ganador al aportar 18 tantos. En el local también se destacó Lucas Nieto, con 17 puntos. En CUSE el jugador más desequilibrante fue Marcos Revello, máximo anotador juego con 25 unidades.

La victoria de Ferro de San Salvador

El regreso de Melchiori fue clave para el triunfo de Ferro. Tras ausentarse cinco partidos por lesión, el escolta no solo volvió, sino que fue determinante para marcar el ritmo a partir de su ingreso en el primer cuarto. Con una ráfaga de dos triples y un tiro libre, comandó un arranque sólido que le permitió a Ferro cerrar el primer cuarto liderando 20-13.

En el segundo período, la ventaja se estiró hasta los 14 puntos (33-19) gracias a la puntería de Challio. Aunque Urquiza intentó reaccionar mediante la velocidad de Marcos Revello y el tiro externo de Romero, el Verde logró sostener la intensidad para irse al descanso largo con un 40-34 a su favor.

Urquiza de Santa Elena reaccionó, pero no le alcanzó

El segundo tiempo fue una batalla de ajustes. Urquiza logró ponerse a tiro, quedando a solo dos puntos (49-47) tras un buen ingreso de Sánchez. Sin embargo, Ferro apeló a su jerarquía colectiva. Bajo los tableros, Lucas Nieto fue una fiera indomable, ganando duelos clave en ambos costados de la cancha.

A la conducción sobresaliente de Melchiori se sumó el trabajo silencioso pero vital de Pividori, quien generó los espacios necesarios para que jugadores como Franco González y Challio castigaran en momentos precisos. Ferro llegó al último cuarto liderando 60-53 y, pese a los intentos individuales de Revello y la movilidad de Acevedo, la defensa colaborativa de los dirigidos por Luciano Correa terminó de sellar una victoria sensacional, consignó La Semana.

Como sigue la serie final de la Liga Provincial

Ferro tendrá su primera oportunidad de coronarse este viernes cuando se disputé desde las 21.30 el cuarto punto de la serie final, nuevamente en su estadio. Una victoria le dará el título provincial; de lo contrario, la historia se trasladará a un quinto y definitivo duelo en Santa Elena el próximo domingo.