Uno Entre Rios | Ovación | Liga Federal

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

La provincia contará con cinco representantes en la temporada 2026 de la Liga Federal. El certamen ofrecerá dos plazas a la Liga Argentina.

29 de enero 2026 · 10:08hs
Quique será uno de los representantes entrerrianos en la Liga Federal 2026

Prensa Quique

Quique será uno de los representantes entrerrianos en la Liga Federal 2026

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) oficializó la nómina definitiva de los 92 equipos que formarán parte de la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. Esta edición contará con la presencia de cinco representantes entrerrianos: Recreativo, Quique, Sionista, Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón.

Dichos equipos se ganaron el derecho de competir en la tercera categoría del básquet nacional al obtener una plaza en la temporada 2025 de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores. También se ganaron el derecho a competir en este nivel Ferro de San Salvador, Sportivo San Salvador, Regatas Uruguay, Estudiantes de Concordia, Santa Rosa de Chajarí, Peñarol de Rosario del Tala y Atlético BH de Gualeguay. Estos elencos renunciaron a sus plazas por los elevados incrementos de los costos.

Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal.

Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal

Gendry Correa, con 20 puntos, fue el jugador más valioso de la victoria de Tomás de Rocamora. 

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Los equipos participantes fueron distribuidos en siete conferencias regionales, ratificando su condición de torneo más amplio y federal del país: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

En los próximos días, se confirmará el correspondiente de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.

El camino de los equipos entrerrianos

Los equipos entrerrianos fueron agrupados en la Zona A de la Conferencia Litoral. Este sector reunirá a Gimnasia de Santa Fe, La Armonía de Colón, Quique , Recreativo, Sionista, Rivadavia Juniors de Santa Fe y Urquiza (Santa Elena).

Por su parte, la Zona B de esta Conferencia estará conformado Argentino de Marcos Juárez, Gimnasia de Rosario, Náutico de Rosario, Olimpia de Venado Tuerto, Rosario Central, San Martín de Marcos Juárez y Temperley de Rosario.

Las Conferencia de la Liga Federal

-CONFERENCIA NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

-CONFERENCIA NOA

Será una zona única conformada por 7 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NOA (7 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

-CONFERENCIA SUDESTE

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

-CONFERENCIA SUR

Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

-CONFERENCIA CENTRO

15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

-CONFERENCIA LITORAL

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).

-CONFERENCIA METROPOLITANA

24 clubes divididos en tres zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Próximamente se informará la distribución de los clubes en dichas zonas y sus correspondientes formatos de competencia.

24 equipos: Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).

Liga Federal Liga Argentina Litoral Entrerrianos Urquiza de Santa Elena
Noticias relacionadas
El Malevo del paranaense Nacho Arce buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

El arquero ucraniano Anatoli Trubin le dio el pasaje a las Águilas a los 16avos de final de la Champions League.

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

River derrotó a Gimnasia (LP) con un doblete de Juanfer Quintero.

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Tierra del Fuego: el gobernador denunció entrega de soberanía

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Ultimo Momento
Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Tierra del Fuego: el gobernador denunció entrega de soberanía

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Policiales
Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Ovación
Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

La provincia
Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Dejanos tu comentario