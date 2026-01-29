Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

La provincia contará con cinco representantes en la temporada 2026 de la Liga Federal. El certamen ofrecerá dos plazas a la Liga Argentina.

Quique será uno de los representantes entrerrianos en la Liga Federal 2026

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) oficializó la nómina definitiva de los 92 equipos que formarán parte de la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet . Esta edición contará con la presencia de cinco representantes entrerrianos: Recreativo, Quique, Sionista, Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón.

Dichos equipos se ganaron el derecho de competir en la tercera categoría del básquet nacional al obtener una plaza en la temporada 2025 de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores. También se ganaron el derecho a competir en este nivel Ferro de San Salvador, Sportivo San Salvador, Regatas Uruguay, Estudiantes de Concordia, Santa Rosa de Chajarí, Peñarol de Rosario del Tala y Atlético BH de Gualeguay. Estos elencos renunciaron a sus plazas por los elevados incrementos de los costos.

Los equipos participantes fueron distribuidos en siete conferencias regionales, ratificando su condición de torneo más amplio y federal del país: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

En los próximos días, se confirmará el correspondiente de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.

El camino de los equipos entrerrianos

Los equipos entrerrianos fueron agrupados en la Zona A de la Conferencia Litoral. Este sector reunirá a Gimnasia de Santa Fe, La Armonía de Colón, Quique , Recreativo, Sionista, Rivadavia Juniors de Santa Fe y Urquiza (Santa Elena).

Por su parte, la Zona B de esta Conferencia estará conformado Argentino de Marcos Juárez, Gimnasia de Rosario, Náutico de Rosario, Olimpia de Venado Tuerto, Rosario Central, San Martín de Marcos Juárez y Temperley de Rosario.

Las Conferencia de la Liga Federal

-CONFERENCIA NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

-CONFERENCIA NOA

Será una zona única conformada por 7 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NOA (7 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

-CONFERENCIA SUDESTE

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

-CONFERENCIA SUR

Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

-CONFERENCIA CENTRO

15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

-CONFERENCIA LITORAL

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).

-CONFERENCIA METROPOLITANA

24 clubes divididos en tres zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Próximamente se informará la distribución de los clubes en dichas zonas y sus correspondientes formatos de competencia.

24 equipos: Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).