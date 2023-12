Ledesma y Gareiz expresaron su pálpito

Nico analizó el desempeño de su equipo y el de él mismo en los primeros seis partidos: “El balance colectivo fue totalmente positivo. Desde que iniciamos este torneo nos propusimos clasificar siendo primeros y cumplimos de la mejor manera. A medida que iban pasando las semanas de trabajo y los partidos el equipo iba tomando confianza, siempre convencido de lo que se quería. En lo personal me voy sintiendo cada vez mejor. Estamos trabajando muy bien con el profe, lo que me permite llegar de la mejor manera. Estoy siempre esforzándome pensando en mejorar y superarme, para estar a disposición del entrenador y el grupo”.

El ex-Yaracuyanos de Venezuela reconoció que la caída ante el Decano fue un cachetazo que los ayudó para mejorar: “Hay derrotas que duelen y te hacen más fuerte. Nosotros supimos asimilarla rápidamente entendiendo que es un torneo corto, en el que no tenés muchas posibilidades de poder levantarte”.

Ledesma también se refirió al choque entre Belgrano y el Verde de Arroyito.

“Considero que va a ser un duelo cerrado como toda llave de octavos de final. Sabemos que no hay mucho margen de error y que nosotros, al estar jugando de local, debemos sacar un buen resultado para después afrontar de manera diferente la revancha. Sin dudas que será un partido difícil. Dejaremos todo en cancha para que Belgrano obtenga un resultado positivo. Sabemos que si logramos imponernos en condición de local podremos jugar con inteligencia la revancha”, concluyó.

Por su parte, Kiki Gareiz remarcó cómo fue mejorando su desempeño con el correr de los partidos, y consideró que a Atlético Paraná le sucedió algo similar.

“Estoy satisfecho porque fui de menor a mayor, consiguiendo marcar que es importante de un delantero. No tuve la suerte en los primeros partidos hasta que agarré ritmo y se me abrió el arco. Estoy contento y con ganas de poder ayudar al equipo con goles y, si no me toca convertir, colaborar siempre presionando y generando espacios para que lleguen mis compañero. En lo grupal fue más o menos parecido, de menor a mayor. Arrancamos con una derrota de local, con el equipo desarmado ya que los refuerzos habíamos llegado en los últimos días y no pudimos entrenar mucho. Nos fuimos conociendo y empezamos a crecer. Cuando arrancó la segunda ronda sabíamos que si perdíamos un partido nos íbamos a quedar afuera, así que los afrontamos como finales, ganamos y nos clasificamos segundos obteniendo más puntos que algunos punteros de otras zonas. Somos un buen grupo con chicos jóvenes que tienen ganas de ascender, de mostrarse en otra categoría y eso nos motiva a los más grandes”, analizó.

El atacante de vasta experiencia en el fútbol de Paraná Campaña también mencionó los errores a corregir y las virtudes a potenciad de su equipo: “Uno de los puntos a corregir es el tema de las expulsiones. Tuvimos muchas tarjetas rojas en muy pocos partidos y en las próximas instancias un jugador de menos te puede complicar muchísimo. Debemos saber manejar las emociones para no complicarnos solos. Si tengo que destacar algo que debemos potenciar aún más fue la forma de atacar, ya que generábamos muchas situaciones de gol en las que llegábamos con muchos jugadores al área rival. También fue buena la tarea en defensa, ya que nos hicieron solo tres goles en seis partidos, lo cual es clave para las instancias de mano a mano que se nos vienen”.

Pensando en el duelo ante el Lobo concordiense, Gareiz aseguró que hacerse fuerte en casa será importante para las aspiraciones del equipo.

“Será una serie a todo o nada. Tenemos que estar preparados y mentalizarnos en que pueden ser nuestros últimos dos partidos, por lo que no podemos guardarnos nada y ser inteligentes. Serán 180 minutos en los que trataremos de sacar diferencia como local para poder trabajar el partido como visitante. Son un equipo duro, que tienen gente con experiencia y mucho recorrido en el fútbol de ascenso. En cambio nosotros contamos con muchos chicos jóvenes que tienen ganas de crecer y mostrarse. Trataremos de que las ganas se impongan sobre la mayor experiencia”, sostuvo.