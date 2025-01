Oriundo de Chajarí (departamento Federación), comenzó su carrera deportiva en Ferrocarril, equipo de la Liga de Chajarí, y estuvo hasta los 17 años. Luego pasó a Huracán de Parque Patricios, en donde hizo Quinta y Cuarta, para luego llegar a Acassuso en el año 2015. Tras 47 partidos y cinco goles en la B Metropolitana, en julio de 2019 firmó para Deportivo Merlo. En febrero de 2021, marcó un gol en la final del reducido de la Primera C ante Sportivo Dock Sud, logrando el ascenso a la Primera B Nacional con el como uno de los referentes. En diciembre de 2021, se anunció que no continuaba en El Charro.

En enero de 2022, es anunciado como nuevo jugador de Deportivo Riestra de la Primera B Nacional. Al año siguiente, formó parte del plantel de Los Malevos que logró vencer 1-0 a Deportivo Maipú en el reducido de la Primera B, logrando ascender a la Primera División con Romero entre sus jugadores titulares. Sin embargo, no se quedó en el país y emigró hacia Chile para debutar en tierras internacionales con la camiseta del Deportes Iquique de la Primera División trasandina.

Ferro Carril Oeste anunció su fichaje el 10 de enero por lo que ya se entrena bajo las órdenes del entrenador Alfredo Grelak, otro que llegó en esta temporada para asumir el rol de Director Técnico.

Lázaro Romero 2.jpg Lázaro Romero en el entrenamiento de Ferro.

Entrevista

UNO dialogó con el delantero de 29 años acerca de su llegada al Verde, su paso por el fútbol chileno, sus objetivos personales y el desafío de ascender con Ferro. “Mi idea era mantenerme en el fútbol trasandino pero la oferta de Ferro me sedujo en lo futbolístico y en lo familiar porque voy a estar más cerca de ellos”, dijo en sus primeras palabras.

— ¿Cómo estás con este nuevo traspaso en tu carrera? ¿En qué momento te encontró?

—La verdad que estoy contento porque me encuentro en un momento donde quiero revancha, donde tengo mucha hambre. He pasado un año durísimo en Chile y vengo a Argentina a un club muy importante a revertir eso y buscar encontrar mi punto alto nuevamente.

— ¿Cómo describirías tu paso por el fútbol chileno? ¿Superó tus expectativas o crees que podías haber jugado más minutos?

—El paso por el fútbol chileno, si vamos a lo futbolístico, lo describo malo porque no me tocó jugar, tuve muchas lesiones, pero me ha dejado mucha experiencia y muchas ganas de seguir creciendo para poder volver, porque es un fútbol muy lindo, competitivo y muy visto.

— Llegaste a un club con mucha historia dentro del fútbol nacional, ¿Sensaciones de ello?

—Creo yo que las sensaciones son muy lindas. Llegar a un club tan grande como Ferro, que tenga las expectativas muy arriba, eso a uno lo motiva, lo pone contento y lo exige más, a trabajar más, a mejorar más para poder cumplir las expectativas que el club te propone.

— ¿Con qué objetivos personales llegaste a Ferro?

—El objetivo personal es crecer como jugador, obviamente como delantero tratar de marcar la mayor cantidad posible de goles y poder lograr un objetivo grande con el club, que lo busca hace mucho tiempo.

Lázaro Romero 3.jpg Intensa pretemporada de Lázaro Romero en Ferro.

— ¿Por qué decidiste regresar al fútbol argentino?

—Mi idea era mantenerme en el fútbol chileno, pero cuando llegó la propuesta de Ferro, me interesó. Es un club con mucha historia. También puse en balanza que voy a estar más cerca de mi familia y sabía que era un desafío muy grande dentro de mi carrera.

— ¿Ya hablaron de objetivos con Ferro?

—No, aún no se han hablado, pero creo que los objetivos son claros. Obviamente es ascender, pero primero que nada debemos encontrar los objetivos grupales, individuales, y a partir de eso yo creo que vamos a estar más cerca del objetivo principal. Es un anhelo de la institución y lo busca hace mucho tiempo.

— ¿Cómo te recibió la gente en Argentina?

—La verdad es que me recibió bien, si bien en Chile la gente me ha tratado muy bien, pero el argentino es totalmente diferente y se extrañaba estar por el país disfrutando un poco del buen fútbol.

— ¿Tenés algunas metas o proyecciones para este 2025?

—De sueños vive el hombre, así que, nada, hay muchos objetivos, así que a laburar por ellos.