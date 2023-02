Lautaro Martínez valoró el partido ante Francia.

Pero "el partido nos llevó a los penales, sufriendo, y cuando terminó todo, disfrutamos el doble, por la satisfacción y por el trabajo hecho", señaló el jugador de 25 años, quien admitió que "no volvió a ver la final".

El encuentro terminó empatado 3-3 (dos goles de Lionel Messi y Ángel Di María y Kylian Mbappé -3-) y luego se resolvió en los penales a favor de Argentina por 4 (Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montial) a 2.

Respecto a la lesión que sufrió en el tobillo derecho, el ex Racing Club, reconoció que los primeros partidos del Mundial, los jugó "infiltrado, no podía patear, tenía el tobillo muy inflamado, no me permitía jugar cómodo".

"En Abu Dhabi hablé con (Lionel) Scaloni, le pedí que me de descanso para recuperarme, en Italia ya venía jugando con dolores", admitió el futbolista oriundo de Bahía Blanca.

"Después del primer partido que jugué infiltrado (la caída por 2 a 1, con Arabia Saudita en el debut), ya no pude entrenar con normalidad", declaró Martínez.

Y sobre su reemplazante en el puesto, Julián Álvarez, ex River Plate y actual jugador de Manchester City, de Inglaterra, argumentó que "lo hizo muy bien".

Martínez consideró que el equipo iba a ser campeón en el Mundial a pesar de "haber perdido con Arabia Saudita" y puntualizó: "le hizo un click al equipo, porque no se había interpretado bien el partido".

A partir de esa derrota - dijo- "se vio una selección argentina diferente, y luego fueron 6 finales".

En cuanto al entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, el atacante lo describió como "un técnico simple, que te dice las cosas como son, es frontal y analiza y prepara muy bien los partidos".

Al levantar la Copa del Mundo "se me puso la piel de gallina, porque es un trofeo con el que quedás para la historia, es hermoso verlo brillar, soñaba en que el árbitro termine el partido y la pudiéramos tocar", manifestó el atacante.

"Fue increíble" el recibimiento del pueblo argentino a los campeones del mundo; "era de imaginar, pero no tan grande, hubiese estado lindo llegar al obelisco y saludar a la gente, pero no pudimos seguir", manifestó.

"Yo creo que para nosotros (como equipo) va a ser importante que siga Messi", admitió el jugador, respecto a las declaraciones de la "Pulga", que afirmó que el de Qatar fue su último Mundial.

Por último y considerando los pasos futuros, Martínez, aseguró que su objetivo es "seguir creciendo" y también pelear por las próximas "Copa América y Copa del Mundo"