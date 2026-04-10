Lautaro Martínez se volvió a lesionar en Inter y preocupa a la Selección Argentina

Lautaro Martínez se sometió a estudios y se confirmó una leve distensión en el sóleo de su pierna izquierda. Estará fuera de las canchas, como mínimo, 15 días.

Además de tener la mira calibrada y los botines cargados de pólvora, el gran deseo de Lautaro Martínez con vistas al Mundial 2026 es llegar óptimo físicamente. No como en Qatar, donde el tobillo derecho lo tuvo a maltraer y lo obligó a jugar infiltrado. Sin embargo, este viernes se confirmó una nueva lesión en Inter que preocupa a la Selección Argentina.

A primera hora del día, el Toro se sometió a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano por una dolencia física y los mismos arrojaron que padece una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien no es de gravedad, se trata de un problema recurrente que enciende las alarmas, tanto en el cuerpo técnico de Cristian Chivu como de Lionel Scaloni, quien lo considera una pieza clave.

Lautaro volvió con un doblete en el Nerazzurro hace apenas cinco días, en el triunfazo 5-2 sobre Roma por la Serie A, después de haber superado una distensión justamente en esa misma zona que lo sacó de las canchas durante 46 días.

Ahora se resintió y volverá a estar ausente en Italia, aunque se estima que solo será por semanas. Este nuevo achaque físico lo marginará de las semifinales de la Copa Italia frente a Como y del choque con Cagliari por el campeonato local. Si en su recuperación no surge ningún imprevisto, reaparecería contra Torino a finales de abril.

A dos meses y un día para el arranque de la Copa del Mundo, el margen para los erorres y las sorpresas es mínimo. Los jugadores que buscan meterse en la lista definitiva de 26 tendrán un doble objetivo en este tiempo: mantenerse en un alto nivel futbolístico y gambetear las lesiones. El goleador y capitán de Inter es una fija en la Selección (sus números hablan por sí solos: 36 tantos en 75 partidos), pero en esta temporada 2025/26 ya estuvo más de dos meses y medio fuera de las canchas por inconvenientes musculares y eso es algo que desvela al combinado nacional.