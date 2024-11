Lautaro Martínez protagonizó un duelo verbal en las redes sociales

En su cuenta personal de Instagram el Toro posteó una serie de fotos entrenando en el predio Lionel Messi. En la publicación el artillero de la Albiceleste acompañó las imágenes con una sencilla descripción: “MI PAIS” #VamosArgentina.

Un simpatizante del Nerazzurri realizó un comentario ue no le gustó al delantero: “Recuerda también el equipo que capitaneas y que te paga generosamente”, sentenció el aficionado.

La respuesta de Lautaro Martínez

Inmediatamente, recibió la contundente respuesta de Lautaro Martínez: "Recuerda también que siempre lo dejo todo para el Inter. Como el año del Mundial que me rompí el tobillo pero mientras los demás se preparaban para hacer un gran Mundial yo siempre estaba en el campo y no me perdí ni un solo entrenamiento hasta la final de la Champions, jugué todos los partidos como este. Recuerda siempre esto antes de recordarme quién me paga".