Las primeras palabras de Sergio Ramos con la camiseta de Monterrey: "La afición es muy caliente y vibrante".

Llega un líder a la ciudad mexicana de Monterrey: "Hay que predicar con el ejemplo. Me sale de forma natural ayudar a un compañero si ha tenido un mal día o intentar que mejore técnicamente. Es un privilegio poder aportar esa experiencia a los jóvenes y, junto con los veteranos, formar un núcleo que sea una familia".

Sergio Ramos fue presentado en Monterrey: el motivo del particular dorsal que usará gracias al Real Madrid

El 93 está listo para defender la divisa en Azul y Blanco.

La primera vez de Ramos en Monterrey: "Era un mercado y un país que me atraía muchísimo. Monterrey no tenía el gusto de conocerlo, pero la estructura, las ambiciones y los objetivos del club son el equilibrio que llevo tanto tiempo buscando. Nadie me había ofrecido en el mercado una ciudad, un equipo y una afición como la de Rayados. Es la ensalada perfecta", añadió entre risas.

Sus nuevos compañeros: "Lucas, Oliver, Canales y el míster me hablaron maravillosamente del club, de la directiva, de la filosofía, del país, de la afición... Es un gusto encontrarse de nuevo con gente como Oliver o Canales. Ellos me van a hacer más fácil la integración".

La afición de Rayados: "Es increíble el estadio que tenemos, sobre todo el ambiente. El seguidor es muy vibrante y muy caliente. Lo más importante es que la afición y el equipo sea una familia. Que nuestros seguidores estén tranquilos porque voy a dar todo de mí. ¡Arriba el Monterrey!". Finalizó Sergio Ramos con una sonrisa de oreja a oreja.