Las figuras no se olvidan de sus primeros pasos en la U 

Sebastián Bértoli, Leonardo Acosta, Walter Yacob, Juan Manuel Lazaneo, Franco Rivasseau y Martín Aruga eran niños cuando se acercaron por primera vez al club Universitario. En el barrio forjaron amistades, se divirtieron detrás de una pelota Adquirieron valores. Posteriormente continuaron su recorrido en otros escenarios buscando progresar en su carrera deportiva, pero jamás olvidaron sus raíces.

Las figuras que se formaron en el inagotable semillero de la U regresan con cierta frecuencia al predio donde transitaron gran parte de su infancia. Visitan a viejos amigos en grandes jornadas deportivas. También se acercan para colaborar por el crecimiento de la institución.

Ayer volvieron a lucir los colores azul y blanco dentro del campo de juego. Como sucede cada vez que ingresan por el portón de acceso ubicado en calle Río Negro se emocionaron al rememorar momentos que están guardados en el corazón para la eternidad, pero especialmente al ver las obras que está llevando adelante un grupo de trabajo conformado por socios, dirigentes y vecinos de la institución de barrio Corrales.

Universitario.jpg Socios, dirigentes, futbolistas y ex futbolistas de Universitario reunidos en el campo de juego UNO / Diego Arias

Las figuras aportaron su grano de arena al promocionar la venta de un bono solidario destinado a reunir fondos para continuar con las obras en el campo de juego. Avanzar con el sistema de riego es el paso a seguir para el perfeccionamiento del predio. El bono se sorteará el 18 de septiembre a través de la lotería nocturna de Entre Ríos y ofrece premios para los primeros 10 puestos. Los ganadores se adjudicarán desde una bicicleta, una parrillada para 10 personas, indumentaria oficial del club y hasta guantes de arquero de Sebastián Bértoli, entre otros premios.

“Celebro la iniciativa de todos los chicos con sentido de pertenencia a la institución y hacia el barrio. Hace un tiempo que vienen aplicando actividades para mejorar las instalaciones. En este caso estamos en una cancha donde se ve un trabajo muy lindo y muy grande. Seguramente se verá un cambio muy importante. La cancha de la U tenía una identificación y se observará de otra manera. Eso será gracias a la decisión de un grupo de personas que se han involucrado para mejorar al club”, resaltó San Sebastián, en dialogo con Ovación.

El ex Patronato Sebastián Bértoli se formó deportívamente en Universitario

“Durante mucho tiempo soñamos con ver entera la cancha de color verde. Ya se empezó por un gran trabajo de nivelamiento por lo que se ve y han comentado los muchachos. Esperemos que, en un tiempo no muy lejano, podamos verla en otras condiciones. Más allá de la identidad y que la cancha tiene una insignia marcada de lo que fue, es importante dar un paso hacia adelante en las instituciones, mostrar un crecimiento y eso es lo que han analizado los chicos para involucrarse”, resaltó.

El exarquero de Patronato recibió una campera con el escudo de la U. “Usé esta indumentaria durante muchos años en mis inicios como deportista. Fue toda mi infancia y mi adolescencia”, se emocionó, al retroceder en el tiempo. “Después es conocida mi carrera, se fue para otro lado, pero siempre es importante volver a los comienzos, a los cimientos. Siempre nombro a la U en todas mis notas, en el libro que publicaron también porque no olvido lo que he vivido acá y las experiencias que compartí con distintas personas”, acotó,

Por último compartió una anécdota. “Vi que no está en la cancha el arco donde me saqué un diente. Está allá fuera”, indicó, señalando detrás del playón de básquet. “Acá pasábamos el día entero. No recuerdo bien si estábamos practicando o atajando un penal, pero sí estaba con amigos. Me colgué detrás del soporte de la red, que es doble, me resbalé, me golpeé con el parante de abajo y me rompí la boca. Cada vez que veo ese arco me acuerdo de eso”.

Leo Acosta transita por el club desde los 5 años. “Desde que tengo noción estoy acá”, aseveró el Wachi, que no escondió sus ganas por volver a correr detrás de una pelota en la U. “Están arreglando la cancha ahora, que no se puede jugar”, bromeó el delantero. “Ver el trabajo que están llevando adelante los chicos me pone muy contento porque es un avance para la institución. También me alegra que me den la posibilidad de sumarme a ellos para aportar mi grano de arena.

Leo Acosta Universitario.jpg Leo Acosta siempre pendiente de su querido Universitario UNO / Diego Arias

Al lado suyo se encontraba Walter Yacob. “Surgió la posibilidad de cooperar y ayudar. En mi caso me inicié desde los 7 años en el club. No tuve la posibilidad de disfrutar o jugar en Primera, pero siempre es el club y mi club. Estoy tratando de cooperar y dar una mano promocionando el bono solidario, para que la gente se sume, se acerque al club y observe las obras que se están llevando adelante”, resaltó el exdefensor de Unión y Patronato.

Walter Yacob Universitario.jpg Walter Yacob aportando su grano de arena con la comunidad de Universitario UNO / Diego Arias

Franco Rivasseau y Martín Aruga, integrantes del plantel profesional de Patronato, también ingresaron al campo de juego. El defensor lució orgulloso la casaca de la U. “Me la regaló Agustín Regner, un señor trabajador y fanático hincha de la U. Es un lindo gesto. Además me lleva a revivir grandes momentos”, agradeció. El arquero, por su parte, contó que desde el techo de su casa ve el avance de la fachada del campo de juego del club. “Es la primera vez en mucho tiempo que veo que están haciendo trabajos para la mejora en la cancha. Además quien conoce a la U por dentro sabe que es un club especial”, redondeó