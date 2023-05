La palista del Club Náutico Paraná, Lara Abud, brilló en el Campeonato Panamericano Junior y Sub 23 disputado en San Pedro de La Paz, Chile.

La palista del Club Náutico Paraná, Lara Abud, brilló en el Campeonato Panamericano Junior y Sub 23 disputado en San Pedro de La Paz, Chile. La paranaense fue una de las sobresalientes actuaciones de la delegación argentina, que logró 19 medallas doradas, nueve plateadas y tres de bronce, para consagrase campeona.

El certamen se disputó en la Laguna Grande, ubicada en la ciudad chilena de San Pedro de La Paz, con la participación de palistas de todo el continente.

lara abud 2.jpg Juanma Hernández / UNO

“La verdad que el balance es excelente. Estuvimos compitiendo en Chie en seis carreras y gané las seis. La verdad que impresionante. Competí en dos distancias de k1, en 1000 y 5000 metros y también estuve junto a mi compañera en k2 en tres distancias en 1000 metros, 500 y 200 metros. Después estuve en k2 mixto en 500 metros y también ganamos”, dijo y agregó: “La verdad me sorprendió la actuación porque no estaba planificado ir al Panamericano. Fue de un día para otro que nos dijeron que vayamos y no logramos tener una preparación previa para eso. Además yo nunca había competido a nivel panamericano así que sorprendida”.

Cabe destacar que también fue de la partida el entrenador paranaense Eduardo Pala Suárez, a cargo del seleccionado argentino junior, pero como competidora fue solo Lara Abud la representante del Club Náutico para este campeonato en la categoría Junior. Fue la única clasificada. “A nosotros nos avisaron que íbamos a ir cuando yo estaba concentrando en Tigre con el equipo nacional. Salió la plata, nos pagó Chile y pudimos ir”, contó la juvenil y agregó más adelante respecto del nivel de palistas: “El nivel fue muy bueno y había chilenas muy buenas. Yo la única vez que pude competir con chilenas fue para el Sudamericano de Uruguay en el 2021. Ahí fue poca gente y no es que estaban todas. Ahora eran locales y había muchas chicas. También corrí con chicas de Uruguay, Guatemala y Ecuador. Fue muy bueno en nivel”.

lara abud 3.jpg

La entrenadora

Micaela Maslein, además de ser una excelente palista es la entrenadora en Paraná de Lara. Ella también habló respecto de la producción de su orientada: “Volvió con muy buenos resultados. Ella, a veces, cree que está peor de lo que realmente está. Se tira para abajo, pero nosotros teníamos confianza en que iba a andar bien. Cuando corrió la primera regata bien ahí dije bueno ahora lo va a disfrutar y no tendrá tanto miedo para ir cada vez mejor”, dijo y continuó: Por último Maslein habló del futuro: “Como decimos siempre, estas cosas son como un premio a la voluntad y al esfuerzo que le ponen todos los días. Por eso siempre le decimos con los otros entrenadores, una vez que están ahí es solo disfrutarlo y aprovechar lo que el deporte te da gracias al esfuerzo de todos los días. Por suerte el Club Náutico siempre tiene otros chicos clasificados a diferentes torneos entonces es como que estamos mal acostumbrados a eso y es ahí cuando surge una pequeña presión porque todos quieren estar. Nosotros intentamos instalarles que hagan el deporte por diversión, por estar con amigos en un buen entorno, y eso trae lindos resultados después”.