Jugar en casa el primer partido es “muy bueno” consideró porque a pesar de que no vienen haciendo “buenos juegos” según reconoció, les gusta “jugar de local”.

“Tenemos esa espina de tratar de jugar mejor de local así que vamos por eso. Queremos tener un mejor funcionamiento que pudimos hacer de visitante, pero no lo logramos de local. Así que estamos súper contentas de poder hacerlo acá. En verano y en Concepción”, expresó.

“Para nosotras entrenar es un poquito más pesado, pero estamos muy bien”, agregó.

ROCAMORA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.jpg Lali González: "Queremos hacernos fuerte de local"

La experimentada DT lleva adelante un proceso desde hace varias temporadas en el club. Participando de todas las ediciones de Liga en su nueva versión y este año tuvo “la prueba de fuego” porque el plantel fue armado con jugadoras del club. Una gran apuesta para el básquet entrerriano que tuvo su primer paso. “Este año fue la gran prueba de fuego para el club porque no trajimos jugadoras de afuera. En la primera etapa del torneo tuvimos muchos altibajos con momentos donde jugamos a un buen nivel y otros en lo que no lo hicimos bien. Con esto de la apuesta a lo nuestro, hay partidos que logramos cerrar bien, pero sabemos que son los riesgos de tener un equipo joven con jugadoras con poca experiencia, pero lo tomamos de la mejor manera y trabajamos sobre eso. Siempre tratando de apostar a ganar. De todos modos tuvimos partidos cerrados que pudimos resolver. Estuvo bueno y vamos por el buen camino”, analizó la reconocida entrenadora.

Con una mirada clara producto de su conocimiento de campo, Laura González, se refirió al nivel de la esta temporada de la Liga Femenina. “Creo que la Liga va cambiando. Muchas jugadoras se fueron a jugar afuera entonces hay que apostar más a todas las que se quedaron. También están volviendo algunas que se fueron. La Liga me gusta, tiene un buen ritmo de juego, al menos en la Conferencia Sur, porque la Norte la he visto solo por basquetpass y no en vivo. Pero se como juegan y se que la Sur es más rápida.

LALI GONZÁLEZ ROCAMORA.jpg Lali González: "Queremos hacernos fuerte de local"

Esto va de la mano de las reglas que cambiaron y ayudaron a que el juego sea más rápido y los equipos se pongan rápido. Esto tiene sus pro y contras, porque tenemos baja cantidad de puntos. Pero bueno, los tiempos se achican porque son dos minutos por cuarto, por lo cual hay ocho minutos menos de juego y es evidente que va a bajar el goleo”, expresó.

Para Rocamora la aspiración es ser un equipo competitivo y su DT fue clara a la hora argumentar por qué quieren aspirar a lo más alto. “Nosotros apuntamos siempre a hacer lo más que podamos y a competir en el máximo nivel. Vamos a ir por eso. No tenemos un objetivo a largo plazo, sí institucionales, pero a corto plazo queremos ganar. La realidad es que no estamos lejos porque de los equipos que están arriba le ganamos a los dos. También está bueno que nosotros sepamos que lo podemos hacer porque eso nos da un plus y confianza. Está bueno porque cuando entrás a la cancha, todos los equipos que están arriba nuestro lo tenemos de local así que vamos por eso. Tratar de ganar en casa para poder clasificar”, sostuvo Laura González.

EL PROGRAMA. La Liga Femenina volverá al ruedo este viernes con la disputa de dos partidos. Unión Florida recibirá a Ferro desde las 19 y Berazategui se medirá con Obras Sanitarias en el mismo horario. Sin lugar a dudas, este último duelo, entre punteras y escoltas, será el plato fuerte del día. La actividad seguirá el sábado: a las 20: Rocamora-Pacífico; y a las 21, Ameghino-Olímpico de La Banda.