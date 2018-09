La Selfie: Fátima Heinze

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, por herencia. Bostera hasta la muerte.

—¿Un club?

—Arsenal de Viale porque fue mi lugar desde chica y ahí hicimos el primer partido solidario.

—¿Una cancha?

—El Coloso Marcelo Bielsa de Newell's cuando fui a ver uno de los últimos partidos de Gabriel Heinze.

—¿Un técnico?

—Carlos Bianchi, el más ganador.

—¿Un partido que no olvidás?

—El partido que organizamos en 2015 en María Grande donde estuvo Fernando Gago y fueron muchas figuras y explotó de gente la cancha. Fue el primer partido después de mi trasplante.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Cuando jugaba Heinze en la Selección. Un gol de Gabi en la Selección que hizo de cabeza a Nigeria en 2010.

—¿A qué jugador te gustaría entrevistar?

—A Carlitos Tevez por su humildad, por su historia de vida y por lo que hace en silencio por la gente.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gusto?

—El de 2014 en Brasil. Estaba internada en Fundación Favaloro. Fue muy sentido y casi lo ganamos. Fue vivirlo de una manera diferente con médicos y enfermeros en la habitación.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Paula Paretto, Carlos Tevez, Paolo Goltz, Ginóbili y Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, Jesús Cuellar y Usain Bolt.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Hace mucho, en ropa y zapatos. Teníamos una tienda con una amiga.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Ponerme en los zapatos del otro y acompañar y ayudar a las personas en los momentos difíciles.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Caminar mucho, y si es posible en la costanera.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Me da miedo la ausencia de mi familia. La muerte de los vínculos más cercanos.

—¿Qué cosas te sacan?

—La impuntualidad.

—¿Cuál es el margen de espera?

—Diez minutos. Y a los 20 me voy, ja.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La espontaneidad de la gente. Las cosas que salen rápido. Una ironía o comentario.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un televisor de los nuevos que me salió re caro y es malísimo. Es como la dueña, vino fallada, ja.

—¿Cocinás?

—Sí, me gusta cuando cocino para varios.

—¿Una comida?

—El pastel de papas.

—¿Un postre?

—Panqueques con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—Campari con naranja.

—¿Qué música escuchás?

—Variado, pero me gusta el pop latino.

—¿Una banda?

—U2.

—¿Una película o serie?

—Siete Almas y la serie que me gusta es Doctor House.

—¿Un viaje?

—A Salta, hermoso.

—¿Una ciudad?

—Buenos Aires, me gusta mucho.

—¿Un lugar para vivir?

—Córdoba.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Nueva York en invierno. No me gusta el invierno, pero esa ciudad me gustaría conocerla en invierno.

—¿Un hombre?

—Alejandro Bertolotti, el médico que me trasplantó por su profesionalismo y su humanidad.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, Miriam, por todo. Por la fuerza que me dio para salir adelante desde chica y porque sigue siendo así ahora que tengo 32 años.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Abel Pintos.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo seis y el mejor es Pastilla de Carbón. Somos tres. Melany, Lucía y yo, somos tres amigas que nos conocimos en la Fundación Favaloro por mi historia de vida.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—Uno de compra venta de mi ciudad porque llegan muchos mensajes .

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quiénes elegirías?

—Melany, Lucía, Nicolás tres chicos trasplantados, Belkis y una compañera de Facultad que se llama Daniela.

—¿Cómo se llamaría ese grupo?

—Que no se pare de bailar.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Bono de U2 en Nueva York en invierno.





Fattys, una luchadora y un ejemplo de vida

Fátima Heinze nació el 20 de enero de 1986 en Viale. A los 8 años le descubrieron fibrosis quística y a los 20 fue trasplantada en la Fundación Favaloro. A los 18 años se mudó a Paraná donde vive en la actualidad. El 27 de diciembre de 2010 impulsó y creó la Fundación Alguien Como Yo FQ con el objetivo de difundir sobre fibrosis quística, acompañar a pacientes, generar difusión sobre la patología y la importancia sobre la concientización en la donación de órganos. El padrino de FQ es el exjugador y actual entrenador de Vélez, el crespense Gabriel Heinze. Fattys difunde las actividades a través de eventos. Realizó seis partidos de fútbol en distintos puntos de Paraná Campaña con la presencia de grandes jugadores como Gabriel Heinze, Paolo Goltz, Fernando Gago, Milton Casco, Nacho Scocco, Maxi Rodríguez, El Patón Guzmán, Lucas Bernardi, entre otros. Además realizó seis carreras con grandes personalidades. Heinze, comenzó a estudiar periodismo en ETER y hoy apuesta a ser una profesional de la comunicación.