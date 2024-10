La postura de Lionel Scaloni ante las bajas inesperadas

Ante las lesiones de Nicolás González y Paulo Dybala, Lionel Scaloni analiza llamar a un reemplazante (no dos) y podría salir del citado anterior a este.

Si bien no trascendieron nombres, lo más concreto parece ser que Nico González será reemplazado en la lista. Ahora bien, la lesión de Dybala no traería consigo un reemplazante. Así, no debería sorprender que el citado de emergencia sea alguien que haya formado parte de las recientes convocatorias de la Albiceleste, con varios jugadores en carrera, sobre todo aquellos que quedaron fuera de la lista con respecto a la anterior que presentó Scaloni.