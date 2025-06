Justina Aspillaga, convocada a la Selección de Italia

Justina Aspillaga 3.jpg La paranaense Justina Aspillaga, convocada a la Selección de Italia de hockey sobre césped.

Desde Italia, la joven paranaense atendió el llamado de UNO y detalló el camino que la llevó desde la capital entrerriana a la citación con la Azzurra.

—¿Cómo fue el proceso que te llevó a representar a la Selección Italiana de hockey?

— Corto e imprevisto. A principio de año me sume a un entrenamiento con jugadoras de diversos clubes de la región, que lo llevaba a cabo el entrenador de la Nacional, con el objetivo de conocer nuevas jugadoras. Al tiempo, Andrés (el DT) se contacta conmigo y me comenta que me quería tener en cuenta para una concentración de 3 días en Roma en preparación al próximo torneo (Copa de las Naciones) que se llevará a cabo en Polonia. Fueron 3 días de entrenamiento intensos, con testeos, partidos, y jornadas de doble turno. Sorprendentemente al finalizar la jornada se tomó la decisión de anunciar el listado de las 18 jugadoras que participarían de esté próximo campeonato, y ahí estaba mi nombre.

—¿Cómo se dio todo, en qué equipo estás?

— Tome la decisión de venir a Italia con mi pareja en 2023. El consiguió un contrato de trabajo y yo aproveche a realizar mi ciudadanía italiana. Me llevó mas tiempo de lo esperado realizarla así que 9 meses mas tarde pude concluir mi primer contrato deportivo. Para ello tuve que trasladarme de ciudad, de Sicilia donde me encontraba al inicio, me vine al norte de Italia, Bra específicamente, ciudad en donde se encuentra Lorenzoni, que fue el equipo en el que me desempeñé toda esta temporada que ya concluí.

—¿Qué diferencias encontrás entre el hockey argentino y el italiano, tanto en lo deportivo como en lo cultural?

— A grandes rasgos no noto tantas diferencias, solo que acá es mas habitual encontrar extranjeros en los equipos, pero en cuanto al hockey siento que es como se lo tome cada uno, el desempeño y compromiso varia de una persona a otra. Considero que el deportista argentino es extremadamente pasional en lo que hace y se entrega como si lo viviera de manera profesional, y en un deporte amateur eso muy valioso de ver.

Justina Aspillaga en el entrenamiento con la Azzurra

Justina Aspillaga 2.jpg Justina Aspillaga en el entrenamiento de Italia.

—¿A que edad arrancaste en el CAT?

— Crecí con el hockey ya que mi mamá realizaba el deporte, y cuando tuve la oportunidad de incorporarme a una categoría no dude en hacerlo. Fue a los 5 años aproximadamente. Talleres fue uno de mis espacios favoritos, creo que el 80% de mis cumpleaños los viví ahí, ya sea porque tenia entrenamiento o algún partido y me encantaba compartir con las personas que formaban parte del club. Agradezco haber tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo ahí dentro. Yo voy a ser de Talleres siempre, porque mi corazón late ahí, nunca considero que mi club sea otro. Se muy bien donde siempre quiero volver.

—¿Recordás tus primeros entrenamientos en Talleres?

— Si, entrenábamos en la cancha de césped de Toribio en ese momento. Sin embargo, hubo temporadas donde junto con un grupo mas reducido de compañeras, de diversas edades, entrenábamos por la mañana en la cancha de hockey sobre patines de calle Irigoyen. Entrenamientos mas atípicos, tal vez, pero recuerdo con mucho amor la oportunidad que nos dieron a quienes teníamos complicaciones para llegar a los entrenamientos de la tarde.

—¿Qué significa Talleres en tu vida y en tu formación como jugadora?

— Me enorgullece decir que soy de Talleres, vi con mis propios ojos como detrás del escudo había gente que entregaba su tiempo y energía en querer mejorarlo con cualquier mínimo detalle. Pintar una baranda, construir una cantina, colocar una galería, plantar un árbol, instalar luces, organizar las miles de ventas y eventos que nos permitieron inaugurar nuestra cancha de hockey sintética, lo cual, dentro de mis experiencias creo que fue el sacrificio mas grande que tuve la suerte de vivenciar y ser parte junto con mi familia y qué terminó por concluir la idea que yo tengo sobre el club. Ahí entendí que el club es la gente que lo compone y a mi me enorgullecía enormemente que sea siempre gente humilde y entregada. Y me formó de esa manera, entregándome al deporte, con sacrificio y humildad. Entendí siempre que elegí un deporte en equipo, y que todo lo que hacia por mi, también lo hacia por mi compañera, y viceversa.

"Talleres es mi familia"

Justina Aspillaga 4.jpg Justina Aspillaga con las infantiles de Talleres.

—¿Qué te pasa por dentro cuando ves que desde Talleres te siguen apoyando y reconociendo?

— Es un mimo enorme para mi sentir el apoyo genuino de la gente del club. Me hace sentir tranquila y en paz conmigo de saber que valió la pena toda la entrega y amor que brinde al escudo, sin que se me cuestione mas allá de la distancia que hoy me separa físicamente.

—¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las nenas y chicos que hoy entrenan en el club soñando con crecer en el hockey?

— Tuve la oportunidad de acompañar a las inferiores por un par de años y mi mayor objetivo fue impulsarlas a que vivan el club como lo viví yo, que jueguen, que hagan tercer tiempo, que vean al resto de categorías, que se hagan amigas, que empaticen con ellas/os mismas y con los rivales, todo eso sin querer, los nutre del deporte generando fuertes recuerdos que impulsan a querer seguir viviendo el hockey sanamente. Si disfrutan de lo que hacen van a crecer satisfechos.

—¿Te gustaría volver algún día a jugar en Talleres, aunque sea un partido simbólico?

— Obvio. Lo sueño, siempre me siento entre la espada y la pared a la hora de tomar nuevas decisiones, porque en el fondo de mi corazón se que mis momentos mas gloriosos y gratificantes los viví con la T en el pecho, pero a la vez hoy me encuentro en un momento que me lleva a querer seguir experimentando cosas nuevas. Pero Talleres siempre es un plan.

"Si disfrutan de lo que hacen van a crecer satisfechos"

Justina Aspillaga 5.jpg "Talleres es mi vida, sueño con volver algún día", dijo la paranaense.

—¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que tuviste que enfrentar para llegar hasta donde estás hoy?

— Dejé muchas cosas. Siempre focalicé en el hockey. Mi rutina semanal, social, facultativa, familiar, personal se basaba en el tiempo extra que me dejaba hockey. Hoy, personalmente, lo mas duro es estar lejos muy lejos de mis seres queridos, toda mi familia, mis amistades de toda la vida, mis perros y sobre todo mi pareja con quien inicié este proyecto en Europa y sin embargo hoy hace ya casi un año llevamos una relación a distancia aunque estamos dentro del mismo país. Siempre en mis decisiones he tenido que sacrificar cosas importantes para mi, pero por suerte las personas que elijo a mi lado me han sabido acompañar en la locura, aunque sea de lejos.

—¿Qué objetivos personales y deportivos te planteas de acá en adelante?

— Hoy mi mayor deseo es poder seguir viviendo del hockey. Europa brinda oportunidades que requieren mucho sacrificio pero te permite desempeñarte sin la necesidad urgente de trabajar. Se podría decir que te ofrece jugar “profesionalmente”, siempre y cuando tengas en claro que tipo de propuestas buscas. Estando en este lado del mundo veo tentador el hecho de continuar explorando oportunidades. Sin embargo, hoy mi presente esta marcado por un sueño que tuve de niña que era jugar a nivel Internacional, quiero enfocarme en esto y disfrutarlo lo máximo posible. Hasta hoy es la mayor oportunidad que he tenido y es un objetivo cumplido.

Justina Aspillaga junto a su familia en Paraná