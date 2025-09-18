La paranaense Catalina Borrero Müller, clave en Las Panteritas

Catalina Borrero Müller suma 30 puntos en dos partidos y es la segunda goleadora del equipo en el Campeonato Sudamericano U17.

Con importante aporte de la paranaense Catalina Borrero Müller , la Selección Argentina U17 femenina de vóley ganó sus dos partidos en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se está disputando en Lima, Perú. Las Panteritas vencieron a Venezuela 3-1 (25-23, 19-25, 25-18 y 25-13) y a Colombia 3 a 0 (25-18, 25-19 y 25-21).

La jugadora del Paraná Rowing Club lleva 30 puntos entre los dos juegos (20 unidades en el primer partido y 10 en el segundo) y es la segunda máxima anotadora del equipo Albiceleste, que tiene como principal referencia de ataque a Sofía Baldo, quien suma 64 puntos en los dos encuentros (32 ante las venezolanas y 32 ante las colombianas).

Las Panteritas deberán medirse con Brasil

Este viernes cerrarán su participación en la Primera Etapa del certamen, cuando dispute el clásico sudamericano contra Brasil. El partido se jugará desde las 19.30. Ambas selecciones ya están clasificadas a las semifinales, y deberán definir la posición en la zona.

El Sudamericano entrega tres plazas para el Mundial 2026 que se jugará en Chile, pero en el caso de que las trasandinas queden en el podio, al ser el país organizador, habrá un clasificado más.