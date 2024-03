La motosierra llegó al deporte: despidos en el CeNARD

"Son los contratos que se renuevan o no, año a año. Estos son los que no se renovaron en Enero” y agregaron: "El 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones", explicaron a semanas de la llegada del nuevo funcionario a cargo de la cartera, Julio Garro.

Policía en el CeNARD: cuál fue la explicación del Gobierno

En medio de este contexto, una decena de policías se instalaron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo durante esta mañana en el predio Núñez y se encendieron las alarmas entre los presentes.

De todas formas, desde Deportes aclararon: “La Policía Federal está en el predio porque ayer sufrimos un sabotaje en el sistema eléctrico y en el sistema informático”.

La Policía Federal estuvo presente esta mañana en el CeNARD

El deporte olímpico, en estado crítico a cuatro meses de París 2024

Los despidos en el CeNARD se dan en un contexto sensible para el deporte argentino. A la inestabilidad política que sufrió la Subsecretaría de Deportes, con la renuncia del extitular de la cartera Ricardo Schlieper por la llegada de Scioli al Gobierno, el cargo quedó vacante por más de un mes y hace apenas dos semanas llegó su reemplazante Julio Garro, se suma el estancamiento de los apoyos económica del ENARD.

Las becas que otorga el ente autártico son fundamentales para los deportistas de alto rendimiento que reciben el apoyo acorde a sus logros.

Los clasificados a los Juegos Olímpicos reciben una beca mensual de $204.000, quienes tienen posibilidades de alcanzar un podio en esta competencia reciben $355.680 y los ganadores de una medalla en Tokio 2020 alcanzan una beca de $468.000.

Los montos decrecen para los deportistas de nivel Panamericano que perciben el mismo monto hace meses. En esta categoría hay más de 1.000 deportistas. Los del nivel “Sudamericano” cobran $187.200, los de la categoría “Proyección” ascienden a $224.640 y por último está el nivel de “Excelencia”, con un monto de $262.080, apenas por encima de los $204.400 que recibían en octubre pasado luego de los Juegos Panamericanos.

A cuatro meses del comienzo de los Juegos Olímpicos, la caída del poder adquisitivo de los deportistas y inestabilidad política en el área podría repercutir seriamente en el rendimiento de los atletas argentinos en París 2024.